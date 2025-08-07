Slušaj vest

Mladi srpski pevač i autor Filarri, koji ove jeseni objavljuje svoj prvi studijski album, boravio je ovih dana na čuvenom Sziget festivalu u Budimpešti, jednom od najvećih muzičkih događaja u Evropi. Dok je punio baterije pred veliku jesenju fazu karijere, desio se i neplaniran susret – sa globalnom pop zvezdom Charli XCX, koja je u tom trenutku bila u istom hotelu.

U neformalnom razgovoru koji je spontano započet, Charli mu je, kako kaže, dala nekoliko prijateljskih saveta.

“Pitala me šta radim, šta spremam. Rekao sam joj da u oktobru izlazi moj prvi album. Nasmejala se i rekla: ‘Don’t rush anything. People feel when it’s real.’ Taj momenat mi je ostao u glavi”, ispričao je Filarri.

Dodaje da mu je bilo zanimljivo koliko su se brzo “našli” u temama koje prevazilaze samu muziku.

“Nismo pričali kao neko ko je ‘zvezda’ i neko ko tek dolazi, već više kao dvoje ljudi koji prolaze kroz različite, ali slične verzije istog puta. Njena otvorenost i konkretan pogled na muzičku industriju mi je baš značio”, kaže on.

Voli da menja imidž

Filarri trenutno završava produkciju svog debitantskog albuma, koji bi trebalo da izađe u oktobru. Publika može da očekuje autentičan spoj žanrova, ličnih priča i zvuka koji ne pravi kompromise.

“Ova godina je za mene stvarno prelomna. Album je moj iskorak. I susreti poput ovog me podsete da idem u dobrom pravcu”, zaključuje.