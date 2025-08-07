Slušaj vest

Britanska pop pevačica Kejti Bejser (23), sve popularnija zvezda TikToka i muzičkih top-lista, otvoreno je progovorila o traumatičnom iskustvu iz detinjstva, otkrivši da je kao osmogodišnja devojčica bila žrtva . Ovaj težak trenutak iz života podelila je u emisiji We Need To Talk voditelja Pola Karika Bransona.

Iako je poznata po hitovima Pretty Boys, Average Student i saradnjama sa imenima kao što su Sigala, Mae Muller i Stefflon Don, pevačica je pokazala drugu, ranjivu stranu – i mnoge dirnula svojom hrabrošću.

Hrabra ispovest Kejti Bejser

„To je bio komšija mog dede, neko koga sam znala i volela“

Rođena u Sautemptonu, a odrasla u Brajtonu, pevačicaje ispričala da je sve počelo dok je bila sa svojim dedom.

" Imala sam osam godina. Bili smo u kolima, vraćali se kod njega kući. Komšija koji je živeo pored, čovek kog sam poznavala i koji je uvek bio ljubazan, pozvao me da priđem. Moj deda je samo parkirao i ušao unutra, jer mu je bilo normalno da se taj čovek obrati meni", ispričala je pevačica sa suzama u očima.

" Počeo je da priča sa mnom, zgrabio me i povukao unutra i desio se sekusalni napad. Izašla sam i odmah znala da to nije bilo u redu. Otrčala sam kod dede u suzama i rekla mu: „Odvedi me kući.“

Dodala je da je to iskustvo ostavilo duboke posledice na njen odnos sa dedom, ali i na celokupno samopouzdanje i emotivni razvoj:

" Mislim da je sve što danas osećam, svi moji unutrašnji problemi", poteklo upravo od tog trenutka.

Bolna iskustva pretočena u umetnost

Pevačica koja je karijeru započela tokom pandemije, objavljujući pesme na TikToku, već ranije je govorila o tome kako koristi muziku kao terapiju i sredstvo izražavanja.

Njena pesma The Weight Of You ima posebno značenje, koje sada dobijamo jasniji kontekst – pesma je, kako je rekla, „velika stvar za nju“, jer nosi teret neispričanih priča i emocija.

"Toliko sam godina provela izbegavajući istinu, ulepšavajući sve iz straha da ne povredim nekoga. Sada, kada imam ljude koji žele da me čuju – zašto da ne kažem istinu? Zašto da ne kažem: evo šta se desilo, evo kako se zbog toga osećam?"

Publika oduševljena njenom hrabrošću

Nakon emitovanja podkasta, fanovi su preplavili društvene mreže porukama podrške:

– „Velika podrška! Tvoj glas će pomoći mnogima da se suoče sa sopstvenim traumama.“

– „Ovaj intervju me rasplakao. Toliko je moćno i iskreno.“

– „Ti si inspiracija. Hvala ti što si progovorila.“

Jedan slušalac je čak napisao:

– „Mislio sam da ću zaplakati za stolom, ali ste vi oboje stvorili tako bezbedan prostor. Ovo je sve što nam treba u ovakvim razgovorima.“

Iza osmeha mlade pop zvezde stoji teška borba, ali i odlučnost da iz tame izađe još jača – i da kroz umetnost i iskrenost pomogne drugima da učine isto.