Pevačica Keli Klarkson (43) otkrila je razlog zbog kojeg je ranije ove godine izostajala iz svoje popularne emisije The Kelly Clarkson Show, a u pitanju su zdravstveni problemi njenog bivšeg supruga, Brendona Blekstoka. Sada je otkriveno da je umro je od raka. Brendon Blekstok imao je 48 godina.

Pevačica se 6. avgusta oglasila putem Instagrama i saopštila da mora da odloži ostatak nastupa planiranih za avgust kako bi se posvetila deci – jedanaestogodišnjoj River i devetogodišnjem Remingtonu – koje je dobila u braku s Blekstokom.

– Nažalost, moram da odložim ostatak avgustovskih nastupa u Las Vegasu. Iako obično svoju privatnost čuvam, tokom protekle godine otac moje dece bio je bolestan, i u ovom trenutku moram biti potpuno posvećena njima – napisala je Keli u iskrenoj objavi.

Keli Klarkson sa bivšim mužem Foto: Profimedia

– Iskreno se izvinjavam svima koji su kupili karte za nastupe i zaista cenim vašu dobrotu, razumevanje i strpljenje – dodala je.

Keli i Brendon su bili u braku od 2013. do 2020. godine, a razvod je okončan tek 2022. nakon dugotrajnog i medijski propraćenog procesa.

Pravna bitka između njih dvoje počela je u toku njihovog brakorazvodnog postupka u septembru 2020. kada je Starstruck tužio Klarksonovu, tvrdeći da joj duguje preko 1,4 miliona dolara neplaćenih provizija. Keli je zatim odgovorila podnošenjem dokumenata u kojima se navodi da su Blekstok, Starstruck i njegovi saradnici prekršili Zakon o agencijama za talente.