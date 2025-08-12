Slušaj vest

Dragana Mrkić je nekada važila za novu zvezdu jugoslovenske glumačke scene, a danas se retko pojavljuje u javnosti i bavi se režijom.

Kultna scena u "Oficiru s ružom"

Iako nije glumila u velikom broju filmova, sve njene uloge ostale su veoma zapažene i uspela je da osvoji publiku. Jedna od njenih upečatljivijih uloga u karijeri bila je ona u filmu "Oficir sa ružom" gde je tumačila lik Ljiljane.

U galeriji pogledajte vrele kadrove Dragane Mrkić i Ksenije Pajić u filmu "Oficir s ružom":

1/6 Vidi galeriju Glumica Dragana Mrkić sa koleginicom Ksenijom Pajić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/ Youtube

Ovaj film doživeo je veliki uspeh, ne samo u Jugoslaviji, nego i šire, a posebno su ostale zapažene erotske scene i koje je Dragana dočarala sa svojom koleginicom, poznatom glumicom Ksenijom Pajić. U jednom intervjuu je čuvenu scenu iz filma, kada se Ljiljana i Matilda kupaju zajedno u kadi, Dragana nazvala "nežnom, čistom i nevinom".

- Scenu u kojoj se Ksenija i ja kupamo u kadi snimili smo u jednom stanu u Zagrebu. Pamtim da je na setu bilo mnogo smeha i da smo scenu doživeli potpuno normalno i opušteno. Kao jednu od bitnih karakteristika istakla bih i ožiljak koji su mi nalepili, jer mlada partizanka koju sam igrala morala je da bude bar jednom ranjena. Veoma mi je bio smešan taj ožiljak - rekla je jednom prilikom glumica.

Proglašeni za najlepši glumački par u Puli

Žarko Laušević i Dragana Mrkić u filmu Oficir s ružom Foto: Printscreen

Ovo kultno ostvarenje Dejana Šorka premijerno je prikazano 1987. godine na Pulskom filmskom festivalu. Film je dobio Zlatnu arenu za najbolji scenario, a Žarko Laušević nagrađen je za najbolju mušku ulogu. Na tom istom festivalu Dragana Mrkić i Žarko Laušević proglašeni su za najlepši glumački par. Njihova hemija na filmu ostala je duboko urezana u sećanje gledalaca.

Gde je Dragana Mrkić danas?

Dragana Mrkić Foto: Printsceen

Iako je Žarko Laušević nastavio uspešnu glumačku karijeru do svoje smrti 2023. godine, Dragana se povukla iz medijske pažnje. U jeku popularnosti je nestala bez traga, ali se nije u potpunosti povukla iz sveta filma. Danas bavi režijom pozorišnih predstava i predaje u školi glume. Katkad se vrati na scenu glumeći u manjim pozorišnim ulogama ili filmskim projektima.

Živi u Beogradu, nije udata i nema dece, njen život je posvećen daskama koje život znače i izuzetno je poštovana u glumačkim krugovima. Dragana Mrkić važi za ženu vanvremenske lepote i glumačkog talenta glume, a njena hrabrost da prihvati intimne i kompleksne scene u vreme kada je to još uvek bio tabu učinila ju je jednom od najupečatljivijih glumica svog vremena.

