Bila u braku sa kolegom, pa se za drugog se udala u tajnosti: Naša glumica ovako izgleda bez trunke šminke, ljudi su oduševljeni
Na Instagram storiju na kom je sa svojim fanovima podelila selfi, Marija Bergam je podelila i stihove čuvene pesme "Volare".
Glumica Marija Bergam sa svojim pratiocima podelila je kadrove sa letovanja, a po svemu sudeći morska atmosfera joj i više neko prija.
Glumica se fotografisala skroz bez šminke, a preplanuli ten naglasio je njenu prirodnu lepotu. Na Instagram storiju na kom je sa svojim fanovima podelila selfi, Marija je podelila i stihove čuvene pesme "Volare".
Zavodnica iz "Senki nad Balkanom"
Marija Bergam publiku je osvojila ulogom fatalne zavodnice Maje u seriji "Senke nad Balkanom", a ubrzo potom simpatije je pokupila i ulogama u serijama "Vojna akademija", "Lud, zbunjen, normalan" i mnogim drugim.
Krah prvog i početak drugog braka
Pre nekoliko godina Bergamova se razvela od kolege Raše Bukvića, sa kojim je dobila sina. Ubrzo potom daleko od očiju javnosti Marija se ponovo udala i pretprošle godine dobila drugo dete, ali njenog drugog supruga krije kao zmija noge.
- Nedavno sam se po drugi put porodila. Sada sam na porodiljskom odsustvu, uživam sa malom Olgom, sinom Danilom i suprugom. Bila sam prinuđena da se povučem iz svih aktivnosti, ali sada je sve kako treba. Bolje nego što je bilo - rekla je glumica svojevremeno za "Hello".
