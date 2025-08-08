Slušaj vest

Glumica Marija Bergam sa svojim pratiocima podelila je kadrove sa letovanja, a po svemu sudeći morska atmosfera joj i više neko prija.

Glumica se fotografisala skroz bez šminke, a preplanuli ten naglasio je njenu prirodnu lepotu. Na Instagram storiju na kom je sa svojim fanovima podelila selfi, Marija je podelila i stihove čuvene pesme "Volare".

Glumica Marija Bergam na letovanju bez trunke šminke pokazala prirodnu lepotu Foto: Printscreen/Instagram/marijabergamofficial

Zavodnica iz "Senki nad Balkanom"

Marija Bergam publiku je osvojila ulogom fatalne zavodnice Maje u seriji "Senke nad Balkanom", a ubrzo potom simpatije je pokupila i ulogama u serijama "Vojna akademija", "Lud, zbunjen, normalan" i mnogim drugim.

Krah prvog i početak drugog braka

1/9 Vidi galeriju Glumica Marija Bergam Foto: Marina Lopičić, Avangardia concept store photo, Damir Dervišagić

Pre nekoliko godina Bergamova se razvela od kolege Raše Bukvića, sa kojim je dobila sina. Ubrzo potom daleko od očiju javnosti Marija se ponovo udala i pretprošle godine dobila drugo dete, ali njenog drugog supruga krije kao zmija noge.

- Nedavno sam se po drugi put porodila. Sada sam na porodiljskom odsustvu, uživam sa malom Olgom, sinom Danilom i suprugom. Bila sam prinuđena da se povučem iz svih aktivnosti, ali sada je sve kako treba. Bolje nego što je bilo - rekla je glumica svojevremeno za "Hello".

Bonus video: Mirka Vasiljević pokazala luksuzni dom