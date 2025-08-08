Slušaj vest

Godinama kruže glasine da kralj Čarls III i pokojna princeza Dajana imaju vanbračnu ćerku – Saru Spenser, koja živi u Americi. Iako o njoj britanski mediji gotovo nikada ne pišu, američki portali su svojevremeno objavili njene fotografije, a sličnost sa Dajanom i Čarlsom mnoge je ostavila bez daha.

Navodno, interesovanje za „tajnu sestru“ postojalo je i unutar kraljevske porodice. Priča kaže da je princ Vilijam želeo da je upozna, ali da se susret dogodio samo između Sare i njegove supruge, Kejt Midlton.

– Kejt je bila zapanjena koliko Sara liči na princezu Dajanu – ispričao je izvor.

Zašto je ova priča ostala skrivena?

Sara je rođena 1981. godine, pre nego što je na svet došao princ Vilijam. Na društvenim mrežama šire se teorije da Bakingemska palata sve zna, ali da odbija da prizna postojanje vanbračne ćerke jer bi to moglo da ugrozi Vilijamovu poziciju prestolonaslednika.

Kako je, navodno, nastala ova priča?

Prema jednoj od najšokantnijih verzija, kraljica Elizabeta II želela je da se uveri da Dajana može da ima decu. Navodno je sprovedena procedura vantelesne oplodnje, a doktor uključen u postupak ukrao je Dajanine oplođene jajne ćelije i ugradio ih surogat majci – svojoj sopstvenoj supruzi. Tako je, 1981. godine, rođena Sara Spenser, piše portal Marca.

Nakon tragične smrti princeze Dajane 1997. godine, Sara se, prema navodima, uplašila za svoj život i preselila u Ameriku, gde i danas živi daleko od očiju javnosti. Ove terorije do sada nisu potvrđene, a internet je opsednut vanbračnom ćerkom kralja Čarlsa i princeze.

