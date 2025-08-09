Slušaj vest

Pre tačno tri leta, Marta Ortega preuzela je čelnu poziciju u kompaniji Zara i time postala jedna od najuticajnijih žena u industriji modne konfekcije, posebno u sferi tzv. brze mode. Nasledivši imperiju svog oca, Amansija Ortege, Marta sada vodi multinacionalni konglomerat "Inditex", pod čijim okriljem posluju i drugi globalno prepoznatljivi brendovi.

Iako se bogatstvo porodice Ortega procenjuje na vrtoglavih 110 milijardi dolara, skromnost i dalje ostaje njihovo prepoznatljivo obeležje – čak i kada je reč o letnjem odmoru.

Diskretni luksuz Ortega porodice

Prošlog leta, osnivač Zare, Amansio Ortega, sebi je priuštio jednu od najluksuznijih jahti današnjice – superjahtu Drizzle. Iako deluje kao raskošan potez, ovaj "izlet" u luksuz ne menja njegovu reputaciju čoveka koji ne voli da bude u centru pažnje. Do objavljivanja autobiografije 1999. godine, gotovo niko nije znao ni kako izgleda.

Njegova ćerka Marta vodi se istom filozofijom. Diskretna, ali moderna i prisutna kada je potrebno, ne robuje klasičnim predstavama o moći i statusu. Iako je na vrhu jedne od najjačih modnih kompanija sveta, njen pristup je nenametljiv, ali efikasan.

Od detinjstva daleko od reflektora

Amansio Ortega, osnivač Zara kompanije Foto: Shutterstock

Kao devojčica, Marta nije imala predstavu o veličini biznisa koji njena porodica vodi. Znala je samo da roditelji "rade nešto vezano za modu". U tom duhu, pamti se i anegdota kada joj je jedna zaposlena u Zari postavila pitanje: „Zašto svakog dana nosiš Zaru?“ Na šta je mala Marta iskreno odgovorila: „Oh, stvarno? Je l’ to neka marka? Mama mi kupuje svu odeću.“

Taj jednostavan odgovor danas deluje kao najbolji marketinški slogan – i sudeći po njenom stilu, Marta se ni danas ne odriče Zarinog potpisa.

Lični život daleko od kamera

Na čelu Inditeksa Marta je od 2022. godine, ali svoj privatni život uspešno drži podalje od javnosti. Majka je dvoje dece – sina Amansija iz prvog braka i ćerke Matilde iz drugog braka sa Karlosom Toretom, koji je postao menadžer modne kuće 2018. godine. Balans između poslovnog i porodičnog života uspešno održava, bez pompe i skandala, što je čini gotovo izuzetkom u svetu velikih korporacija i slavnih prezimena.

Letnji odmor u znaku jahanja i porodice

Marta Ortega na Azurnoj obali uživa u konjskim trkama Foto: Agostime / ContactoPhoto / Profimedia

Marta retko deli detalje o svojim putovanjima, ali paparaci su ovog leta zabeležili nekoliko trenutaka sa njenog odmora na Azurnoj obali. Sa ćerkom je viđena u Monte Karlu, dok su uživale u sunčanom danu i pratili takmičenje u preponskom jahanju – Martina velika strast.

Posebnu pažnju poklonila je nastupu svog konja Bovila, koji je učestvovao na prestižnom događaju u okviru međunarodne konjičke turneje u Monaku. Letnja haljina koju je nosila – lagana, elegantna i minimalistička – izazvala je interesovanje, iako niko sa sigurnošću ne zna čiji je potpis u pitanju. S obzirom na to ko je nosi, pretpostavka je jasna.

