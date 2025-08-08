Slušaj vest

Dejvid Duhovni, legendarni agent Molder iz serije "Dosije X", 7. avgusta napunio je 65 godina. I dok ga publika pamti po šarmu, zagonetnom pogledu i verovanju u vanzemaljce, njegovi najintimniji problemi dugo su se krili iza svetla reflektora. Karijera mu je cvetala, ali je privatno tonuo - prvo u zavisnost, pa u lečenje, i na kraju, u gubitak onoga što mu je najviše značilo: porodice.

Put do slave

Dejvid Vilijam Duhovni rođen je 7. avgusta 1960. godine u Njujorku, kao drugo dete u porodici američko-jevrejskog pisca Amrama i škotske učiteljice Margaret.

- Ja sam pola Jevrejin, pola Škot i zato mi je teško da bilo šta kupim - našalio se jednom prilikom, aludirajući na svoju štedljivost s obe strane.

Njegov put nije išao direktno do Holivuda, diplomirao je književnost na Prinstonu, završio master na Jejlu i radio kao asistent dok se nije okrenuo glumi. Prvu šansu dobio je kroz reklame, a zatim i kroz manje uloge u filmovima i serijama. Prelomni trenutak došao je 1993. godine ulogom specijalnog agenta Foksa Moldera u "Dosijeu X", seriji koja je definisala jednu televizijsku eru.

Serija je postala kultna, ne samo zbog priče o teorijama zavere, već i zbog sjajne hemije sa koleginicom Džilijan Anderson. Iako su godinama kružile glasine da su u vezi, oboje su to demantovali.

- Lepo je ponovo raditi sa Džilijan. Ne znam zašto mi imamo tako dobru hemiju, to je zaista mistično. Nas dvoje zaista uvek izuzetno dobro funkcionišemo - izjavio je Duhovni.

Uloga pisca Henka Mudija u seriji "Kalifornikacija" otvorila mu je vrata novog profesionalnog poglavlja, ali i razotkrila privatnu tamu.

- Henk je luzer koji je izgubio mnogo i to je ono što me je privuklo ovoj ulozi. On spada u ljude koji pričaju ono što misle. To je osobina koja mu daje pravu moć - govorio je Duhovni, ne sluteći da će mu lik postati previše blizak.

Brak i idila koja se raspala zbog zavisnosti

Dejvid Duhovni Foto: Sheri Determan / Alamy / Profimedia

Duhovni se 1997. godine oženio koleginicom Teom Leoni. Delovali su skladno, imali dvoje dece - ćerku Medlin i sina Kida. Međutim, iza zatvorenih vrata dešavalo se nešto drugo. Prvi problemi izbili su na videlo 2008. godine kada je glumac javno priznao da je zavistan od seksa, pornografije i erotskih foruma. Supruga je, pokušavajući da sačuva porodicu, dugo tolerisala njegovo ponašanje, ali sve je puklo.

- Verujem kako su moji seksualni apetiti ekstremno rasli zato što sam u vođenju ljubavi video dobar način da pobegnem od stvarnosti i tako zaboravim na sve, pa čak i na sebe - rekao je Dejvid, otvarajući temu o kojoj se tada malo govorilo - seksualnoj zavisnosti.

"Ili se leči ili idem"

Pod pritiskom, Duhovni je 2008. pristao da se leči. Proveo je nekoliko meseci na rehabilitaciji i činilo se da je sve krenulo nabolje. Ali, povratak starim navikama bio je neminovan. Razveli su se 2011. godine, pokušali ponovo, ali uzalud.

- Ne pravim se glupa. Jasno mi je da neko može biti povređen, kao i da stvari mogu postati gadne. Imali smo i takvih trenutaka, ali deca su nam dragocenija od bilo čega i znam da on deli moje mišljenje. Dejvid je dobar čovek - rekla je Tea Leoni nakon razvoda pa dodala:

- Dejvid mi je dao dva najveća dara na svetu i ne znam kako bih mogla da ga mrzim. Uvek smo se voleli i obožavamo ove klince.

Duhovni o seksualnoj zavisnosti

Dejvid Duhovni često je javno govorio o svojim zavisnostima Foto: Stewart Cook for SA / Shutterstock Editorial / Profimedia

U jednom od retkih iskrenih ispovesti, Duhovni je priznao koliko ga je seks opsesija odvojila od stvarnog života. Lečio se više puta, pokušavao da se kontroliše, ali je priznao da su iskušenja bila jača. Problem nije bio samo u gledanju pornografskog materijala, već i u tome što Dejvid nije umeo da se iskontroliše kada bi se našao u raznim vrstama iskušenja. Ako bi mu neka devojka ponudila seksualne usluge, on bi to bez razmišljanja prihvatao, govorili su njemu bliski ljudi.

Nakon razvoda 2014. godine, Duhovni i Leoni su ostali u dobrim odnosima. On je pristao da joj mesečno isplaćuje 8.000 dolara alimentacije i dodatnih 40.000 za podršku, dok starateljstvo nad decom ravnopravno dele. I taman kada se završila "Kalifornikacija", počeo je novi život bez skandala.

Opet se oženio

Nekadašnji agent Molder, danas je, izgleda, konačno pronašao svoj mir u Malibuu, sa ženom koja nije iz sveta šou-biznisa, ali mu je, sudeći po svemu, promenila život. David Duhovni je, prema najnovijim i pouzdanim izveštajima, ponovo oženjen. Njegova dugogodišnja partnerka, Monik Pendleberi, s kojom je u vezi od 2017. godine, navodno mu je postala supruga u maju 2025. godine.

Par već godinama živi u Duhovnijevoj impresivnoj vili u Malibuu, čuvenoj po tome što poseduje preuređeni vagon voza kao kreativni studio. On tu piše, snima podkast, povremeno svira gitaru i kako sam kaže "pokušava da se ne izgubi ponovo".

Nakon što je 2008. javno priznao zavisnost od seksa i prošao kroz rehabilitaciju, pa i razvod od glumice Tee Leoni, Duhovni je jedno vreme bio u senci. Tokom godina se više posvetio pisanju, muzici i introspektivnim projektima. Mnogi su smatrali da neće uspeti da ostvari stabilnu vezu, ali Monik je, prema navodima bliskih izvora, "prva koja ga je istinski smirila".

Monik Pendleberi i Dejvid Duhovni na Tribeka festivalu u Njujorku Foto: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

U intervjuima se više ne osvrće na prošlost, niti daje povoda za skandale. Više ga ne prate naslovi sa rečima "seks", "afera", "rehabilitacija". Danas ga prate reči poput "mir", "balans" i "tišina" – sve ono što mu je, čini se, najviše nedostajalo. Njihova svakodnevica deluje prilično obična: jutarnje šetnje Malibuu, nabavka cveća, povremena putovanja i povučeni život u kući koja ima pogled na okean.

Par je viđen u Malibuu kako nosi identične burme, a nekoliko dana kasnije, više izvora, zvanično je potvrdilo brak. Ceremonija, ako ju je uopšte bilo, očito je bila privatna i daleko od medijske pažnje koja je obeležila njegovu turbulentnu prošlost.

Za razliku od Duhovnijevih bivših partnerki iz sveta glume, Monik je preduzetnica i floristkinja, vlasnica firme "Friday Flowers Co.", koja se bavi dekoracijom venčanja i privatnih događaja u Kaliforniji. Ima oko 30 godina, ali razlika u godinama, gotovo 35, nikada nije bila tema njihovih istupa. Zapravo, oboje su se trudili da održe vezu daleko od očiju javnosti, izlazeći zajedno samo u retkim prilikama.

