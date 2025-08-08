Kim Kartal i Sara Džesika Parker u seriji Seks i grad

Njihov odnos, nekada blizak na malim ekranima, godinama se transformisao u otvoreno neprijateljstvo, uz niz međusobnih izjava, medijskih spekulacija i neostvarenih pokušaja pomirenja.

Nakon što je najavljeno da će se serija „And Just Like That…“ — nastavak kultnog „Seks i grada“, u kojoj glume Sara Džesika Parker, Sintija Nikson i Kristin Dejvis — završiti posle tri sezone, Kim Katral se oglasila zagonetnom objavom na Instagramu 1. avgusta:

„Kraj jedne veoma duge nedelje“, napisala je ona kratko nakon čega su svi posumnjali da se iza ovoga krije skrivena poruka povodom kraja serije.

Objava je izazvala sumnju jer Katralova — čiji se lik Samanta Džouns nije pojavljivao u nastavku osim kroz poneku poruku ili telefonski poziv — već godinama vodi javni sukob sa Parker.

Početak sukoba: Nezvanični početak netrpeljivosti

Tokom emitovanja serije „Seks i grad“ (1998–2004), četiri glavne glumice — Sara Džesika Parker, Kim Katral, Sintija Nikson i Kristin Dejvis — delovale su kao nerazdvojna ekipa.

Ipak, već tada su kružile glasine da su odnosi iza kamera zategnuti, posebno između Parkerove i Katralove.

Prema pisanju Telegraph-a iz 2008. godine, Katralova je pokušala da dobije povećanje plate. U tekstu The Hollywood Reporter-a iz 2018. godine ističu se napeti pregovori o ugovorima pre svake sezone.

U emisiji „Friday Night with Jonathan Ross“ 2004. godine, kada se serija završila, Kim je potvrdila da je novac igrao ulogu u odluci da se serija završi:

„Osetila sam da je posle šest godina vreme da svi zajedno učestvujemo u finansijskom uspehu ‘Seks i grada’. Kada to nije naišlo na odobravanje, pomislila sam da je vreme da idem dalje.”

Na dodeli Emi nagrada iste godine, Sara Džesika, Sintija i Kristin su sedele zajedno. Kim nije bila s njima te večeri. Tada je rekla: „Da li smo najbolje prijateljice? Ne. Mi smo profesionalne glumice. Imamo svoje zasebne živote.”

Kim Katral je pored toga više puta aludirala na to da se nije osećala prihvaćeno na setu, tvrdeći da su odnosi sa koleginicama bili profesionalni, ali ne i prijateljski.

Kim Katral u seriji Seks i grad Foto: Sara Jaye / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi ozbiljan javni znak neslaganja pojavio se kada je Parkerova 2016. godine dobila ulogu producentkinje i glumice u potencijalnom trećem filmu „Seks i grad“.

Katralova je odbila da učestvuje, navodno zbog neslaganja sa produkcijom i uslova, što je i dovelo do otkazivanja filma.

2017–2018: Sukob izbija u javnost

U intervjuu za Pirsa Morgana 2017. godine, Katralova je otvoreno prozvala Parkerovu, rekavši da „nikada nisu bile prijateljice“ i da se „ponašala kao da je fina, ali to nije bila“.

Nakon samoubistva njenog brata 2018. godine, Kim je na Instagramu javno odbacila poruku saučešća koju joj je uputila Sara Džesika:

Sara Džesika Parker kao Keri Bredšo Foto: Entertainment Pictures, Entertainment Pictures / Alamy / Profimedia

„Moja mama me danas pitala: ‘Kada će te ta @sarahjessicaparker, ta licemerka, konačno ostaviti na miru?’ Tvoje stalno pružanje ruke je bolan podsetnik na to koliko si zaista bila okrutna – tada i sada. Dozvoli mi da ovo bude VRLO jasno (ako već nije). Ti nisi moja porodica. Ti nisi moja prijateljica. Zato ti poslednji put pišem da prestaneš da koristiš našu tragediju kako bi popravila svoj imidž ‘dobre devojke’.”

U isto vreme, Sara Džesika Parker je za People izjavila:

„Bila sam slomljenog srca zbog onoga što je Kim rekla. Nikada nije bilo svađe, to je sve bilo izmišljeno. Imale smo jedinstveno iskustvo i ono će zauvek ostati posebno. Ne želim da to pokvarim.“

2022: Objašnjenja i dalja distanca

U intervjuu za Variety, Katralova je istakla da je nije ni kontaktirao niko iz HBO tima povodom snimanja nastavka serije „And Just Like That“.

Parkerova je za The Hollywood Reporter objasnila zašto je njena koleginica izostavljena:

„Nismo je pozvali jer je jasno stavila do znanja da to nije nešto što želi. Nije nam bilo prijatno, i to je bilo to. To nije kritika, to je poštovanje onoga što neko javno govori.“

U posebnom podcast intervjuu, Parkerova je dodala: „Nema nikakve ‘mačije borbe’. Jedna osoba govori, a ja nisam ta koja će joj to zabraniti. Nikada nisam izgovorila lošu reč o bilo kome s kim sam radila.“

2022–2023: „Guglajte to“, tihi povratak i novi komentari

U septembru 2022, Katralova je za Los Angeles Times izjavila da „nema nikakvih žaljenja“ zbog javnih komentara o Parkerovoj, i da svako ko želi više da zna treba samo da „progugla“.

Dva meseca kasnije, na dodeli nagrada „Glamour Women of the Year“, aludirala je na lošu atmosferu na snimanjima serije: „Ovo je ono što se dešava kada odete tamo gde ste slavljeni, a ne tamo gde ste samo tolerisani.“

Kim Katral se vratila u seriju ali samo na minut Foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

U maju 2023., objavljeno je da se Katralova nakratko pojavila u drugoj sezoni serije „And Just Like That“ – ali bez kontakta sa Parkerovom ili drugim koleginicama. U junskoj emisiji The View, Katral je potvrdila da je dobila poziv direktno od šefa HBO-a:

„Bilo je kao da sam umočila prst u prošlost. Bilo je to divno popodne. Ali to je sve. Ne idem dalje od toga.“

U intervjuu za Today, glumica je rekla: „Postojali su uslovi. Nisu mogli da menjaju scenario. Nisam želela da me vide. Snimila sam to sama, sa svojim frizerom i šminkerom iz originalne serije.”

Kim Katral se pojavila na minut u seriji And just like that i imala je posebne uslove Foto: HBO Max / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Sara Džesika Parker je, s druge strane, rekla za The Hollywood Reporter: „Bilo je lepo ponovo čuti njen glas. To je bio lep gest.”

(Kurir.rs/IDJ)

