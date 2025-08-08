Pavle Mensur se skinuo i pokazao mišiće: Glumac uživa na moru, slikao se bez majice i pohvalio se izvajanom figurom (FOTO)
Pavle Mensur već neko vreme redovno trenira, što je više nego očigledno na fotografiji.
Mladi glumac Pavle Mensur podelio je novu fotografiju sa letovanja na svom Instagram profilu, a pažnju pratilaca – naročito pripadnica nežnijeg pola – privukao je atraktivan izgled u ležernom izdanju, bez majice. Komentari su se nizali, a komplimenti na račun njegove fizičke forme nisu izostali.
Mensur već neko vreme redovno trenira, što je više nego očigledno na fotografiji koja je ubrzo osvanula i na mreži "X" (bivši Tviter), gde su njegovi mišići i atletska građa izazvali dodatne reakcije.
Od veridbe do raskida – ljubavni život pod lupom javnosti
Podsetimo, Pavle je ranije bio u vezi sa voditeljkom Nastasijom Stošić, s kojom se verio tokom 2023. godine. Iako su mnogi očekivali da će par stati pred oltar, njihova ljubavna priča se ipak završila raskidom, a vest o razlazu brzo je procurila u javnost.
Nedavno se glumac ponovo našao u centru pažnje – ovog puta zbog fotografije sa nepoznatom devojkom koju je podelio na svom profilu. Iako je devojčino lice ostalo skriveno, opis koji je Pavle ostavio – "Slatkiš" – bio je dovoljan da izazove brojne komentare i spekulacije o novoj romansi.
Ipak, Pavle zasad ne otkriva više detalja i deluje da privatni život želi da zadrži van fokusa medija.
Povezivali su ga i sa Sofijom Šašić
Nakon raskida, glumca su povezivali i sa Sofijom Šašić, ćerkom pevača Željka Šašića. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju uz opis: "Srce je moje violina“, ali je slika ubrzo uklonjena sa njegovog profila.
Da li je misteriozna devojka sa fotografije Pavlova nova ljubav, ili samo bliska prijateljica, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – objavom sa „slatkišem“ ponovo je privukao pažnju celokupne javnosti.
Bonus video: Kako je Irfan Mensur ostao bez honorara na snimanju filma