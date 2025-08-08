Slušaj vest

Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je dan uoči svog rođendana, a vest o njenoj smrti potresla je mnoge iz sveta mode i javnog života u Srbiji.

Tužnu informaciju među prvima je podelila voditeljka Biljana Obradović, koja se od Marije oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju. Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči... – napisala je Biljana na svom Instagram profilu.

Potresna poruka Biljane Obradović
Potresna poruka Biljane Obradović Foto: Printscreen/Instagram

I brojni drugi poznanici, prijatelji i saradnici Marije Savić Simić oglasili su se povodom njene smrti, izražavajući tugu i šok zbog iznenadnog odlaska.

– Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj, Maro, neka tvoja duša lako nađe put u večnost – navodi se u jednoj od objava na društvenim mrežama.

Marija je bila prepoznatljivo ime domaće modne scene, poznata po svom profesionalizmu, posvećenosti i eleganciji. Agenciju "Forma Viva", koju je vodila zajedno sa Mirjanom Savić Udovičić, mediji su ranije opisivali kao najstariju i jednu od najuspešnijih modnih agencija u Srbiji.

Marija Savić Simić
Marija Savić Simić Foto: Printscreen/Instagram

Njeno ime ostaje upamćeno kao simbol posvećenosti i elegancije, a njen doprinos razvoju domaće mode ostaće deo profesionalnog nasleđa koje je ostavila iza sebe.

