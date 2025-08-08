Slušaj vest

Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je dan uoči svog rođendana, a vest o njenoj smrti potresla je mnoge iz sveta mode i javnog života u Srbiji.

Tužnu informaciju među prvima je podelila voditeljka Biljana Obradović, koja se od Marije oprostila emotivnom porukom na društvenim mrežama.

– Mila moja Maro, nek te anđeli čuvaju. Bila si drug, laf, uvek nasmejana! Dovele ste svet u Beograd! Nemam reči... – napisala je Biljana na svom Instagram profilu.

Potresna poruka Biljane Obradović Foto: Printscreen/Instagram

I brojni drugi poznanici, prijatelji i saradnici Marije Savić Simić oglasili su se povodom njene smrti, izražavajući tugu i šok zbog iznenadnog odlaska.

– Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj, Maro, neka tvoja duša lako nađe put u večnost – navodi se u jednoj od objava na društvenim mrežama.

Marija je bila prepoznatljivo ime domaće modne scene, poznata po svom profesionalizmu, posvećenosti i eleganciji. Agenciju "Forma Viva", koju je vodila zajedno sa Mirjanom Savić Udovičić, mediji su ranije opisivali kao najstariju i jednu od najuspešnijih modnih agencija u Srbiji.

Marija Savić Simić Foto: Printscreen/Instagram

Njeno ime ostaje upamćeno kao simbol posvećenosti i elegancije, a njen doprinos razvoju domaće mode ostaće deo profesionalnog nasleđa koje je ostavila iza sebe.

Bonus video: