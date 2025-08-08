Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin nedavno je na svojim društvenim mrežama podelila trenutke sa odmora na egzotičnoj lokaciji, ostavivši pratioce bez daha svojim impresivnim prizorima.

Na objavljenim fotografijama vidimo je u kupaćem kostimu kako uživa u bistrim vodama, a jasno je da joj se toliko dopada da bi bez problema mogla da zamisli život na ovom mestu. Jelisaveta je ronila među ribama, a zatim pozirala na drvenom doku, noseći šešir koji je upotpunjavao letnji izgled.

Glumica je bila sa svojom decom na Havajima. Sa osmehom na licu, Jelisaveta je učila da surfuju zajedno sa instruktorom, trudeći se da zadrži ravnotežu na dasci, što je rado podelila sa svojim pratiocima putem društvenih mreža.

Pogledajte u galeriji kako je glumica uživala na Havajima:

1/5 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Havajima Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Estetske korekcije – bez skrivanja

Jelisaveta nikada nije krila da joj je važno da izgleda lepo, a estetske korekcije ne vidi kao tabu temu. Kako su ranije pisali domaći mediji, glumica je u proteklom periodu uradila više zahvata – uključujući ugradnju silikonskih implantata u grudi, korekciju usana i jagodica, kao i tretmane botoksom.

Prema tvrdnjama izvora bliskih glumici, na ugradnju silikona odlučila se tek nakon što je postala majka.

– Operacija je obavljena nekoliko meseci ranije, a nakon oporavka, jedva je čekala da ponosno pokaže rezultate. Nije želela ništa prenaglašeno – korigovala je grudi tako da budu u skladu s njenom građom – izjavio je tada jedan izvor.

1/13 Vidi galeriju Glumica je posvećena treningu, a svoju liniju dovela je do savršenstva nakon 2 porođaja. Foto: Instagram/jagodenamagli, Printskrin Instagram

Dodaje se i da joj je u toj odluci veliku podršku pružio suprug, proslavljeni košarkaš Miloš Teodosić.

– Miloš je bio oduševljen kada je čuo da se odlučila za intervenciju. Smatrao je da je to odlična ideja – navodi isti izvor.

Lepota kao životna filozofija

Jelisaveta je u više navrata isticala da joj je nega važna svakog dana – i to ne zbog trendova, već zbog osećaja lične ispunjenosti.

– Volim da izgledam negovano. Kupujem kvalitetne kreme, losione, mirišljave kupke... Šminkam se umereno, uglavnom uveče, i nikad mi ne treba više od deset minuta. Svakog jutra i večeri odvojim makar pet minuta za osnovnu negu: čišćenje lica penom, zatim tonik, termalna voda i na kraju krema – rekla je glumica u intervjuu za magazin „Hello“.

Bonus video: Jelisaveta Orašanin u teretani