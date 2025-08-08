Uhapšen unuk slavnog glumca: Žena ga prijavila za teško porodično nasilje
Šon Norflit je uhapšen zbog optužbe za teško porodično nasilje. On je priveden i pušten uz kauciju od 50.000 dolara.
Najstariji unuk Džeka Nikolsona, Šon Norflit (29), uhapšen je u Los Anđelesu u utorak, 5. avgusta, prema zapisnicima o hapšenju do kojih je došao People.
Šon Norflit je uhapšen zbog optužbe za teško porodično nasilje nakon što ga je supruga prijavila da ju je napao. On je priveden i pušten uz kauciju od 50.000 dolara. Planirano je da se pojavi pred sudom u utorak, 26. avgusta. Ukoliko bude proglašen krivim, može mu preti do četiri godine zatvora, prema izveštaju The U.S. San.
Šon je najstariji sin Dženifer Nikolson, koja je najstarije dete Džeka Nikolsona, 88-godišnjeg dobitnika Oskara i njegove bivše supruge Sandre Najt.
Pre nego što se posvetio muzici, Šon je studirao filmske studije na Emerson koledžu, prema intervjuu njegovog brata Djuka u magazinu The Hollywood Reporter. Danas je Šon muzički producent.
Džek Nikolson ima još petoro dece: Kejleb Godard (54), sa glumicom Susan Anspah; Hani Holman (43), sa manekenkom Vini Holman; Lorens (35), i sin Rej (33), sa glumicom Rebekom Brusar i Tesa Gurin (30) sa Dženin Gurin.
