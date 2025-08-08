Slušaj vest

Džon F. Kenedi se nekada našao u intenzivnom ljubavnom trouglu sa nacističkim diktatorom Adolfom Hitlerom, dok su se obojica borila za naklonost danske novinarke, otkriva RadarOnline.com.

Inga Arvad, bivša kraljica lepote, privukla je pažnju oba muškarca, ali samo je jedan uspeo da izađe kao pobednik, prema novoj knjizi pod naslovom "JFK: Public, Private, Secret."

Arvad, tada stara 28 godina, upoznala je budućeg predsednika, koji je tada imao samo 24 godine, u Vašingtonu 1941. godine. Inga je neko vreme bila u Holivudu, glumeći u filmovima, ali se brzo "zasitila" glamura i okrenula novinarstvu.

Inga Arvad opčinilia Hitlera i Kenedija Foto: Scherl / SZ-Photo / Profimedia

Prema autoru Dž. Rendiju Taraboreliju, ova promena karijere omogućila joj je da izveštava o veridbi naciste Hermana Geringa i da prisustvuje njegovom venčanju, gde je naišla i na Hitlera. Tiranin je bio toliko očaran Ingom da joj je na kraju dozvolio da ga intervjuiše čak tri puta.

Arvad je čak pratila Hitlera na Olimpijske igre 1936. u Berlinu, sedela u njegovoj privatnoj loži i prihvatila ličnu fotografiju koju joj je poklonio. Hitler je smatrao Arvad "najsavršenijim primerom nordijske lepote", piše Taraboreli u svojoj knjizi, a ona je bila i razmatrana za potencijalnu špijunku za njegov Treći rajh.

Arvad upoznaje Kenedija... Sve se menja

Uprkos Hitlerovoj poznatoj vezi sa Evom Braun, on je svojim najbližim saradnicima govorio koliko je zaljubljen u Arvad, prema izvorima. Ipak, to nije mnogo uzbudilo Ingu, koja se povukla od Hitlera zbog njegovog zabrinjavajućeg ponašanja i pobegla u Ameriku.

Tada je pohađala školu novinarstva u Njujorku i radila za "Washington Times-Herald", gde je delila stan sa koleginicom, Ketlin "Kick" Kenedi – sestrom Džona F. Kenedija, koja je radila kao novinarka, a koja joj je predstavila šarmantnog budućeg predsednika.

"Bila je to, praktično, ljubav na prvi pogled," rekla je jedna od Arvadine dvoje dece u razgovoru sa Taraborelijem za njegovu knjigu. Međutim, ta romansa je uznemirila Kenedijevog oca Džoa Kenedija, jer je Arvad bila sumnjiva kao nacistička špijunka, a on je verovao da će sama ta glasina uništiti političke ambicije njegovog sina.

Priča se da je Džo naredio sinu da raskine sa tom "nacističkom ku**om", ali bez uspeha, jer su njih dvoje nastavili da se viđaju.

Ipak, Džo je na kraju imao poslednju reč, jer je naterao svog sina da prekine vezu u martu 1942, pet meseci pre nego što je FBI završio istragu o Arvad i ustanovio da nije kriva za špijunažu. Prema izvorima, Džon nikada nije oprostio ocu što ga je naterao da prekine romansu sa Arvad.

U dnevniku iz 1945, Kenedi je hvalio Hitlera, navodno tvrdeći da je njegov nekadašnji ljubavni rival "imao u sebi materijal od kojeg se prave legende" i predvideo je da će postati "jedna od najvažnijih ličnosti koje su ikada živele."

Leon Vagner, stručnjak za Kenedije i predsednički istoričar, tvrdio je da je JFK bio promenjen čovek nakon te strastvene veze, ali ne nabolje.

"Postao je znatno manje romantičan, čak i udaljen prema ženama, i na kraju je počeo da ih gleda samo kao seksualne objekte," rekao je Vagner. "To je bila rana koja nikada nije u potpunosti zacijelila, čak ni nakon što se oženio Džeki."

Džon F. Kenedi se oženio sa Džeki Kenedi 12. septembra 1953. i bili su u braku do njegove atentata 22. novembra 1963.

