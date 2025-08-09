Slušaj vest

Pevačica Dženifer Lopez je početkom nedelje stigla u Istanbul, a uoči koncerta koji je održala 5. avgusta, viđena je u šetnji gradom. Kako prenosi "Turkiye Today", Lopez je odlučila da poseti prodavnice luksuznih brendova, a u jednu od njih je nisu pustili.

Dženifer se neprijatna situacija dogodila u Istinye Parku, jednom od luksuznih tržnih centara u Istanbulu. Pevačica je prišla prodavnici brenda Šanel, a član obezbeđenja joj je navodno zabranio da uđe u radnju. Iako bi brojne njegov potez razljutio, činilo se kako Dženifer nije previše marila za to što ne može da uđe u prodavnicu.

"U redu, nema problema", rekla mu je ona kratko i nastavila da hoda prema drugim radnjama. Kasnije su joj, navodno, prišli zaposleni iste te prodavnice i pozvali je da se vrati, što je ona odbila.

U međuvremenu je vreme, ali i desetine hiljada dolara, kako kažu izvori, potrošila na brendove poput Celine i Beymena, prenosi Jutarnji.hr.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Inače, Dženifer Lopez se trenutno nalazi na turneji "Up All Night", a već neko vreme privlači pažnju svojim izazovnim nastupima. Nedavno je nastupala u Antaliji, a tada je na binu izašla u srebrnom trikou koji je naglasio sve njene obline. Triko je imao duboki dekolte, a posebno je naglasio i njene noge. Kasnije se presvukla u crni brushalter i gaćice i naglasila isklesane mišiće.

Osim izazovnih modnih kombinacija, Lopez je šokirala i svojim plesnim pokretima. Krajem jula je nastupala na Cook Music Festu na Tenerifima, u odvažnom trikou s prorezima. Međutim, malo ko je obraćao pažnju na njen triko, s obzirom na to da je u jednom trenutku počela da simulira seks poze sa svojim plesačima.

U galeriji pogledajte kako je izgledao vulgarni ples Dženifer Lopez:

1/15 Vidi galeriju Vulgarni ples Dženifer Lopez Foto: Printscreen/ X/ Oli London

Tako je plesala na sve četiri ispred jednog od plesača, a drugi ju je u jednom trenutku podigao na rame. Lopez se međunožjem okrenula prema njegovom licu pre nego što ju je spustio na pod.

Pevačica ni tu nije stala. U jednom trenutku je "zajahala" plesača, a svoje ruke je stavila između nogu druga dva plesača. Nastup je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama, a brojni su se složili da njeni pokreti nisu bili primereni. "Ovo je previše", "Odvratno", "Nepotrebno i nimalo zabavno", bili su samo neki od komentara.

Video: Dženifer Lopez otpala kosa tokom nastupa