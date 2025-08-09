Slušaj vest

Izgubila je sina, sumnjalo se da radi o ubistvu koje je počinjeno iz osvete prema njenom mužu, koji je ubijen nakon njihovog razvoda. Posle teških događaja bivša Mis Rusije, Julija Lemigova, pronašla je ljubav koja joj je pomogla da nastavi dalje.

Poslednja Mis SSSR-a, druga pratilja na svetskom takmičenju za “Miss Universe” i ćerka bivšeg generala Crvene armije radila je nakon škole za poslovnu administratorku u banci u Ženevi kao šefica odeljenja za ruske investicije, a zatim je započela vezu sa bankarom Edvardom Sternom,koji je u to vreme bio oženjen. Zbog nje je Stern ostavio suprugu. Dobili su ubrzo sina Maksimilijana i preselili se prvo u Njujork, a zatim u Pariz.

U galeriji pogledajte fotografije Martine Navratilove i Julije Lemigove:

1/6 Vidi galeriju Martina Navratilova i Julija Lemigova Foto: Profimedia

Tragedija za tragedijom i poreloman susret

Ljubav je na kraju prerasla u opsesiju. Stern je na svakom koraku pratio Juliju. Ona je sve teže podnosila njegovo kontrolisanje. Sve je prekinula tragedija.

Samo pet meseci nakon rođenja Maksimiljan je preminuo. Sumnjalo se da se radilo o ubistvukoje je počinila dadilja iz Bugarske, a koje je bilo iz osvete prema moćnom Brosardovu Sternu.

Brak Julije i kontroverznog Sterna se raspao, a prelepa Ruskinja je posle razvoda u Parizu otvorila kozmetički salon što je bio početak njenog privatnog biznisa. Stern je 1995. ubijen, a za to ubistvo je Julija optuživala njegovu ljubavnicu Sesil Brosard.

Niz tragičnih i loših događaja nastvaljen je 2010. u Parizu ponovnim pokretanjem istrage o smrti Julijinog sina, kojom je utvrđeno da je dečak primio antidepresiv koji može da bude fatalan po decu. Istraga je prekinuta zbog, kako se sumnjalo, umešanosti tajnih službi.

Za Juliju je susret sa Martinom 2006. zaista bio životni preokret posle kog je sve krenulo nabolje.

"Kako sam ćerkama rekla da volim Martinu"

Bivša misica otkrila je pre nekoliko godina kako je zavolela Martinu i kako je ćerkama saopštila da želi da se uda za ljubav svog života.

Pre braka Julija i Martina Navratilova su se zabavljale šest i po godina. Lepa Ruskinja dobila je i dve ćerke, Viktoriju i Emu.

Kada je imala 18 godina, Julija se preselila u London, a zatim u Pariz, gde je pre dve decenije upoznala buduću suprugu.

"Bavila sam se modom, u Parizu sam sretala neverovatne ljude, poznate ljude, članove kraljevskih proodica, a onda sam upoznala Martinu. Nisam bila ljubitelj tenisa, ali sam naravno znala ko je ona i započele smo razgovor", rekla je Julija koja je slavnoj teniserki najveća podrška nakon što joj je dijagnostikovan rak grla i kancer dojke (Martina Navratilova se i 2010. borila sa rakom dojke).

Poznata Ruskinja je dodala da je nju i Martinu, rođenju u Češkoj, spojilo istočnoevropsko poreklo i da je prvi razgovor je protekao u smehu. Kad je došlo do njihovog drugog susreta, slučajnog u restoranu, dok je Julija ručala sa ćerkama, Lemigova je shvatila da želi da vidi Martinu i naredni put.

Njihova veza je u početku bila platonska, Martina je često odlazila kod Julije i njene dece u Pariz i igrala sa njenim ćerkama tenis. Julija, Viktorija i Ema posećivale su Martinu u njenom domu u Majamiju. Emocije između ove dve žene su vremenom postajale sve jače.

"Videle su da sam srećna sa njom, bilo je jednostavno. Martina je bila deo naše porodice i moje ćerke su je obožavale. Igrala je tenis i radila domaće zadatke sa njima, kuvala za njih. Zvale su je Marti, što je bila skraćena verzija od Martine", ispričala je Julija.

Problemi su nastali kad su njenu stariju ćerku zapitkivali u školi zbog veze njene mame.

"Pitala me je: 'Ko je Martina?', sele smo i razgovarale. Rekla sam joj: 'Martina je neko kog volim'. Pogledala me je zapanjeno, dodala sam: 'Ne mogu da živim bez nje'. Onda sam pitala ćerku da li bi želela da Marina živi sa nama, rekla mi je: 'I ja želim to'", otkrila je Julija.

Njihovo venčanje je bilo veoma emotivno, Julija je plakala, kao i Martina, koja važi za snažnu ženu. Julija je istakla da žive kao normalna porodica, između Amerike i Francuske, gde je onda imala kozmetički salon.

Martina Navratilova pobedila je kancer, a sa Julijom je usvojila dva dečaka.

(Kurir.rs/ Žena.rs)

Video: Misica Anja Radić o izboru za mis i srpskoj kulturi