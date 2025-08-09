Džef Bezos i Loren Sančez zahtevaju od njenog brata da im plati 190.000 dolara sudskih troškova: Rasplamsava se dugogodišnji rat, evo kako je sve počelo
Majkl Sančez je tužio Džefa Bezosa za klevetu. Tvrdio je da ga je Bezos lažno prikazivao kao osobu koja je medijima dostavila dokaze o njegovoj vezi s Loren Sančez.
Novopečeni supružnici Džef Bezos i Loren Sančez zatražili su na Kalifornijskom višem sudu da im Majkl Sančez, Lorenin otuđeni brat, isplati gotovo 190.000 dolara sudskih troškova i advokatskih naknada, pozivajući se na presude u njihovu korist i niz, kako tvrde, "neutemeljenih" tužbi koje je podneo protiv njih.
Prema dokumentu od 28. jula, Loren Sančez i Džef Bezos traže 182.374 dolara advokatskih naknada i 8.182 dolara sudskih troškova "nastalih u vezi s uspešnim zahtevom za odbacivanje (Special Motion to Strike) te ovim zahtevom za naknade i troškove".
U ranijoj fazi spora, nakon što je 2020. tužba Majkla Sančeza za klevetu odbačena, Bezos je već dobio 218.385 dolara naknada (od traženih 1,7 miliona), a sud je ocenio da je angažovanje velikog tima advokata bilo "nesrazmerno" predmetu.
Zašto se uopšte tuže?
Majkl Sančez je u februaru 2020. tužio Džefa Bezosa za klevetu. Tvrdio je da ga je Bezos (i njegov tim) lažno prikazivao kao osobu koja je medijima dostavila intime poruke i materijale o Bezosovoj vezi s Loren Sančez, čime mu je, po njegovom navodu, nanesena šteta ugledu i poslu. Sud u Los Anđelesu je kasnije odbacio tužbu za klevetu, ocenivši da podneseni dokazi ne zadovoljavaju standarde i da se dobar deo oslanja na nedozvoljene ili slabe izvore; nakon toga je usledila i dodela dela troškova Bezosu. Paralelno i naknadno, nastavio se niz podnesaka i protivpodnesaka (uključujući zahteve za naknadu troškova), a sada Bezos i Loren Sančez traže dodatnu naknadu troškova za novije podneske, navodeći da je Majkl podnosio "frivolne" zahteve koji su, po njima, "bili osuđeni na propast".
"Mnogo je onih koji podnose neosnovane tužbe da bi iznudili nagodbu, ali anti-SLAPP mehanizam postoji upravo zato da se takvi slučajevi rano preseku", stoji u argumentaciji koja prati dosadašnje presude u korist Bezosa.
Majkl Sančez u svojim istupima napada sestru, zeta i pravosudni sistem, tvrdeći da je u pravu on, ali sudski epilog dosad je išao u korist Bezosa i Loren Sančez, uz napomenu suda da traženi iznosi naknada moraju biti srazmerni opsegu postupka.
Dok se pravni repovi i dalje vuku, par je nedavno proslavio trodnevno venčanje u Veneciji uz slavne zvanice, a potom nastavio evropsko leto, uključujući isplovljavanja na superjahti Koru i izlaske na Ibici, gde su javnost zabavili zanimljiivim plesom.
(Kurir.rs/ Tportal)
