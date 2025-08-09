Slušaj vest

Novopečeni supružnici Džef Bezos i Loren Sančez zatražili su na Kalifornijskom višem sudu da im Majkl Sančez, Lorenin otuđeni brat, isplati gotovo 190.000 dolara sudskih troškova i advokatskih naknada, pozivajući se na presude u njihovu korist i niz, kako tvrde, "neutemeljenih" tužbi koje je podneo protiv njih.

Prema dokumentu od 28. jula, Loren Sančez i Džef Bezos traže 182.374 dolara advokatskih naknada i 8.182 dolara sudskih troškova "nastalih u vezi s uspešnim zahtevom za odbacivanje (Special Motion to Strike) te ovim zahtevom za naknade i troškove".

Majkl Sančez, brat Loren Sančez Foto: YouTube/Printscreen

U ranijoj fazi spora, nakon što je 2020. tužba Majkla Sančeza za klevetu odbačena, Bezos je već dobio 218.385 dolara naknada (od traženih 1,7 miliona), a sud je ocenio da je angažovanje velikog tima advokata bilo "nesrazmerno" predmetu.

Zašto se uopšte tuže?

Majkl Sančez je u februaru 2020. tužio Džefa Bezosa za klevetu. Tvrdio je da ga je Bezos (i njegov tim) lažno prikazivao kao osobu koja je medijima dostavila intime poruke i materijale o Bezosovoj vezi s Loren Sančez, čime mu je, po njegovom navodu, nanesena šteta ugledu i poslu. Sud u Los Anđelesu je kasnije odbacio tužbu za klevetu, ocenivši da podneseni dokazi ne zadovoljavaju standarde i da se dobar deo oslanja na nedozvoljene ili slabe izvore; nakon toga je usledila i dodela dela troškova Bezosu. Paralelno i naknadno, nastavio se niz podnesaka i protivpodnesaka (uključujući zahteve za naknadu troškova), a sada Bezos i Loren Sančez traže dodatnu naknadu troškova za novije podneske, navodeći da je Majkl podnosio "frivolne" zahteve koji su, po njima, "bili osuđeni na propast".

U galeriji pogledajte kako su Džef Bezos i Loren Sančez izgledali na svojoj svadbi u Veneciji:

Loren Sančez i Džef Bezos - venčanje, naredni dan

"Mnogo je onih koji podnose neosnovane tužbe da bi iznudili nagodbu, ali anti-SLAPP mehanizam postoji upravo zato da se takvi slučajevi rano preseku", stoji u argumentaciji koja prati dosadašnje presude u korist Bezosa.

Majkl Sančez u svojim istupima napada sestru, zeta i pravosudni sistem, tvrdeći da je u pravu on, ali sudski epilog dosad je išao u korist Bezosa i Loren Sančez, uz napomenu suda da traženi iznosi naknada moraju biti srazmerni opsegu postupka.

venčanje Loren Sančez i Džefa Bezosa Foto: Press Wire Service / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok se pravni repovi i dalje vuku, par je nedavno proslavio trodnevno venčanje u Veneciji uz slavne zvanice, a potom nastavio evropsko leto, uključujući isplovljavanja na superjahti Koru i izlaske na Ibici, gde su javnost zabavili zanimljiivim plesom.

(Kurir.rs/ Tportal)

