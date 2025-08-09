Slušaj vest

Producent Keš Voren viđen je sa 20 godina mlađom devojkom, šest meseci nakon što je njegova bivša supruga Džesika Alba predala papire za razvod. Njegova nova romansa na udaru je velikih kritika.

Bivši muž čuvene glumice Keš Voren (46) bio je na večeri sa manekenkom Hanom Sun Dor (26) u Los Anđelesu.

"Najstarija ćerka mu ima 17 godina", "Mini verzija Džesike Albe, tipično", "Očigledno ima tip žene", "Sram te bilo. Malo je starija od tvoje dece", "Obično ne pišem ovakve komentare, ali pomislio sam da mu je ćerka", komentarišu na Instagramu.

I Džesika Alba i njen bivši muž našli mlađe partnere

Veza još nije potvrđena, dok je Džesika Alba (44) zvanično sa glumcem Denijem Ramirezom (32), sa kojim je bila na odmoru u Kankunu, a uhvaćeni su i kako se ljube.

"Srećan sam zbog nje. Ne poznajem ga, ali čini se kao dobar dečko", rekao je za TMZ Keš Voren o novom partneru svoje bivše supruge. Poručio je tada da je singl uz komentar: "Javite mi ako nekoga nađete".

Podsetimo, glumica i producent bili su u braku 16 godina. Imaju ćerke Onor (17), Heven (13) i Hejzu (7).

Džesika Alba nakon razvoda ljubi 12 godina mlađeg kolegu Foto: Marechal Aurore/ABACA/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bivši supružnici su u dobrim odnosima, pa je Džesika Alba na Dan očeva poručila Kešu Vorenu sledeće: "Naše bebe nisu mogle da imaju boljeg oca, nežnog, ljubaznog koji je tu uz njih. Uvek zna šta da kaže. Divim se tvom strpljenju i načinu na koji podržavaš njihovu nezavinost, a zbog tebe se osećaju bezbedno i opušteno nakon svakog razgovora. Hvala ti što si im bio oslonac".

(Kurir.rs/ Žena.rs)

