Salma Hajek među kokoškama, ovcama i kravama: Ovako uživa jedna od najbogatijih žena na svetu - bez glamura i foliranja, a društvo joj pravi i Rita Ora
Salma Hajek, iako među najbogatijim holivudskim zvezdama zahvaljujući karijeri i suprugu Fransoi Anriju Pinoi, jednom od najimućnijih ljudi na svetu, otvoreno pokazuje koliko ceni mirniji, opušten život.
U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu otkrila je trenutke provedene na seoskom imanju, okružena kokoškama, kravama i prijateljicama.
U društvu pevačice Rite Ore, komičarke Čelsi Hendler i dizajnerke Stele Mekartni glumica je uživala u ležernom druženju daleko od glamura crvenog tepiha.
Na snimcima koje je podelila vidi se idilična farma s kravama i ovcama koje slobodno šetaju, stvarajući prizor ispunjen mirom i jednostavnošću.
Bez botoksa, filera, bez izgovora
U video-snimku za "Vogue", glumica je svojevremeno otvoreno priznala da nikada nije koristila botoks niti filere - iako su joj ljudi često postavljali to pitanje.
"Mislila sam da su te ‘rupe’ na licima drugih žena zbog loših filera... a onda sam shvatila da je to prirodno. Jer ja ih nemam, a opet ih imam. To je život."
I baš zato joj verujemo. Jer ne pokušava da bude ono što nije. Jer ne glumi savršenstvo. Jer stari dostojanstveno i golišavo, sa samopouzdanjem koje se ne može kupiti.
