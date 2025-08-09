Slušaj vest

Salma Hajek, iako među najbogatijim holivudskim zvezdama zahvaljujući karijeri i suprugu Fransoi Anriju Pinoi, jednom od najimućnijih ljudi na svetu, otvoreno pokazuje koliko ceni mirniji, opušten život.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu otkrila je trenutke provedene na seoskom imanju, okružena kokoškama, kravama i prijateljicama.

U društvu pevačice Rite Ore, komičarke Čelsi Hendler i dizajnerke Stele Mekartni glumica je uživala u ležernom druženju daleko od glamura crvenog tepiha.

Na snimcima koje je podelila vidi se idilična farma s kravama i ovcama koje slobodno šetaju, stvarajući prizor ispunjen mirom i jednostavnošću.

U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek u bikiniju:

Bez botoksa, filera, bez izgovora

U video-snimku za "Vogue", glumica je svojevremeno otvoreno priznala da nikada nije koristila botoks niti filere - iako su joj ljudi često postavljali to pitanje.

"Mislila sam da su te ‘rupe’ na licima drugih žena zbog loših filera... a onda sam shvatila da je to prirodno. Jer ja ih nemam, a opet ih imam. To je život."

Salma Hajek sa suprugom Fransoom Anrijem Pinoom Foto: Evan Agostini/Invision/AP

I baš zato joj verujemo. Jer ne pokušava da bude ono što nije. Jer ne glumi savršenstvo. Jer stari dostojanstveno i golišavo, sa samopouzdanjem koje se ne može kupiti.

