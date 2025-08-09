Slušaj vest

Animirana serija "South Park" još jednom je uspela da uzazove bes javnosti i podigne prašinu, ovaj put zbog epizode u kojoj prikazuje lik Dore Istraživača, popularne dečje junakinje, kao žrtvu seksualne trgovine ljudi, odvedenu na ozloglašeno ostrvo Mar-a-Lago.

Kontroverzni potez stigao je u prvoj epizodi 27. sezone, u kojoj su se kreatori serije Trej Parker i Mat Stoun ponovo okomili na američkog predsednika Donalda Trampa i njegovu administraciju.

U epizodi Dora Istraživač nastupa u pozorišnoj predstavi kada američka agencija za imigraciju (ICE) upada u dvoranu i privodi sve učesnike koji nisu belci. Jedan od agenata izgovara rečenicu: "If it’s Brown, it goes down" ("Ako je braon, pada!"), što je izazvalo naročito oštre reakcije zbog rasističkih konotacija.

Referenca na Epstajna

U nastavku epizode Dora, sada tinejdžerka, završava kao "maserka" u odmaralištu Mar-a-Lago, aludirajući na trgovinu seksualnim radnicama u krugovima bogatih i moćnih muškaraca. Mnogi gledaoci su tu priču protumačili kao direktnu referencu na navodne veze Donalda Trampa s osuđenim pedofilom Džefrijem Epstajnom.

U galeriji pogledajte kako je Donald Tramp ismejan u epizodi "South Parka":

1/15 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp u novoj epizodi "Saut Parka" Foto: screenshot YT/AccessHollywood

Bela kuća odmah je reagovala oštrim saopštenjem, ali to nije sprečilo autore "South Parka" da u sledećoj epizodi, emitovanoj 6. avgusta, dodatno potenciraju šalu o Trampovom malom polnom organu – i to kroz sarkastični dijalog s đavolom lično.

Osim što se rugaju predsedniku, autori se bave i problemima imigracione politike. Prikaz ICE agenata kako hapse crtane likove i gledaoce koji nisu belci, mnogi su doživeli kao kritiku stvarnih represivnih metoda američkih vlasti.

Ironično, samo nekoliko dana ranije, američko Ministarstvo državne bezbednosti objavilo je mim iz serije "South Park" kako bi promovisalo zapošljavanje novih ICE agenata. Na to su iz "South Parka" odgovorili u svom stilu: "Čekaj, znači ipak smo relevantni? #eatabagofdicks".

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Homer Simpson u podmornici