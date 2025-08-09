Slušaj vest

Pevačica Maraja Keri iznenadila se kada je saznala da je Kejti Peri putovala u svemir.

Maraju je tokom intervjua na BBC-u voditelj Skot Mils pitao da li bi ikada otišla u svemir kao Kejti Peri. "Ona je išla u svemir?", zbunjeno je pitala Maraja.

Voditelj je potvrdio da se putovanje u svemir zaista dogodilo, ali "ne zadugo". "Gde je otišla?" upitala je Maraja, sa zbunjenim izrazom lica. Voditelj je rekao: "U svemir", a zatim objasnio da je išla do orbite i nazad.

"I to je istina?", pitala je Maraja. "Da, istina je, nisam ovo izmislio", rekao je voditelj i naglasio da Kejti priča o svom odlasku u svemir.

tisibitna-maraja-keri-je-rekla-ne-porodicnom-nasilju-990021122.jpg
Maraja Keri nije znala da je Kejti Peri putovala u svemir Foto: Profimedia

"Vau. Dobro, Kejti. To je neverovatno", rekla je Maraja. Voditelj ju je zatim ponovo pitao da li bi ona otišla u svemir, a Maraja je kroz smeh jednostavno rekla: "Mislim da sam dovoljno već učinila."

Kritike zbog odlaska u svemir

Novinarka Gejl King, pevačica Kejti Peri, supruga Džefa Bezosa Loren Sančez, filmska producentkinja Kerijen Flin, bivša NASA-ina raketna naučnica Aiša Bou i aktivistkinja Amanda Ngujen Oridžinovom raketom "New Shepard" su 14. aprila išle do svemira i nazad. Putovanje je trajalo 11 minuta.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo putovanje u svemir Kejti Peri:

Kejti Peri u svemiru Foto: Blue Origin / Ferrari / Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia, Blue Origin / Planet / Profimedia

Ipak, pevačica se suočila s mnogo kritika na račun toga, pa je odlučila da na njih odgovori.

"Toliko sam vam zahvalna. Zajedno smo na ovom predivnom i divljem putovanju. Mogu i dalje da ostanem verna sebi, iskrena i otvorenog srca zbog naše povezanosti. Molim vas, znajte da sam i dalje OK, mnogo sam radila na tome da znam ko sam, šta je stvarno i šta mi je važno", započela je.

101 AP .jpg
Loren Sančez povela drugarice u svemir Foto: AP

"Kad onlajn svet pokuša da me pretvori u ljudsku pinjatu, prihvatam to s milošću i šaljem im ljubav jer znam da toliko ljudi pati na razne načine i da je internet mesto gde poremećeni i oni koji se leče mogu da bacaju svoja mišljenja. Nisam savršena, zapravo sam izbacila tu reč iz svog rečnika", dodala je.

Ne propustitePop kulturaŠta god uradila, Kejti Peri je najomraženija zvezda na svetu
Kejti Peri letela u svemir
Pop kulturaIsplivao stari snimak Kejti Peri, ljudi masovno dele video i ponavljaju da su zgroženi: Snimak pokazuje kako internet sve pamti
kejti peri profimedia-0988029796.jpg
Pop kulturaLjudi ne prestaju da se smeju Kejti Peri zbog leta u svemir: Nisu štedeli reči na račun slavne pevačice i ženske posade
kejti peri loren sancez.jpg
Pop kultura"One lete gore, a mi dole nemamo za mleko" Svet zgrožen putovanjem 6 moćnih žena u svemir, poznati osuli drvlje i kamenje "Ovo je odvratno..."
profimedia-0988051196.jpg

Video: Megan Markl i princ Hari na koncertu Kejti Peri

Megan Markl i Hari na koncertu Kejti Peri Izvor: TikTok/julia_17120