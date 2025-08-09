Slušaj vest

Pevačica Maraja Keri iznenadila se kada je saznala da je Kejti Peri putovala u svemir.

Maraju je tokom intervjua na BBC-u voditelj Skot Mils pitao da li bi ikada otišla u svemir kao Kejti Peri. "Ona je išla u svemir?", zbunjeno je pitala Maraja.

Voditelj je potvrdio da se putovanje u svemir zaista dogodilo, ali "ne zadugo". "Gde je otišla?" upitala je Maraja, sa zbunjenim izrazom lica. Voditelj je rekao: "U svemir", a zatim objasnio da je išla do orbite i nazad.

"I to je istina?", pitala je Maraja. "Da, istina je, nisam ovo izmislio", rekao je voditelj i naglasio da Kejti priča o svom odlasku u svemir.

Maraja Keri nije znala da je Kejti Peri putovala u svemir Foto: Profimedia

"Vau. Dobro, Kejti. To je neverovatno", rekla je Maraja. Voditelj ju je zatim ponovo pitao da li bi ona otišla u svemir, a Maraja je kroz smeh jednostavno rekla: "Mislim da sam dovoljno već učinila."

Kritike zbog odlaska u svemir

Novinarka Gejl King, pevačica Kejti Peri, supruga Džefa Bezosa Loren Sančez, filmska producentkinja Kerijen Flin, bivša NASA-ina raketna naučnica Aiša Bou i aktivistkinja Amanda Ngujen Oridžinovom raketom "New Shepard" su 14. aprila išle do svemira i nazad. Putovanje je trajalo 11 minuta.

U galeriji pogledajte kako je izgledalo putovanje u svemir Kejti Peri:

Kejti Peri u svemiru Foto: Blue Origin / Ferrari / Profimedia, ABACA / Abaca Press / Profimedia, Blue Origin / Planet / Profimedia

Ipak, pevačica se suočila s mnogo kritika na račun toga, pa je odlučila da na njih odgovori.

"Toliko sam vam zahvalna. Zajedno smo na ovom predivnom i divljem putovanju. Mogu i dalje da ostanem verna sebi, iskrena i otvorenog srca zbog naše povezanosti. Molim vas, znajte da sam i dalje OK, mnogo sam radila na tome da znam ko sam, šta je stvarno i šta mi je važno", započela je.

Loren Sančez povela drugarice u svemir Foto: AP

"Kad onlajn svet pokuša da me pretvori u ljudsku pinjatu, prihvatam to s milošću i šaljem im ljubav jer znam da toliko ljudi pati na razne načine i da je internet mesto gde poremećeni i oni koji se leče mogu da bacaju svoja mišljenja. Nisam savršena, zapravo sam izbacila tu reč iz svog rečnika", dodala je.

