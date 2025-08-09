NA novozelandskoj radio-stanici "The Edge NZ", usred jutarnje emisije nastala je prava rasprava kad je voditelj Den Vebi izjavio da je dugo verovao kako je starija verzija Rouz iz filma "Titanik" stvarna osoba i da je zaista preživela potonuće broda.

Den je sa svojim kolegama delio uverenje koje, kako se kasnije pokazalo, ima više poklonika nego što se mislilo. "Godinama sam mislio da je ta starija gospođa stvarno bila na Titaniku i da je to prava Rouz", rekao je, misleći na lik 100-godišnje Rouz koju u filmu glumi Glorija Stjuart.

Mnogi su šokirani otkrićem

Den je objasnio kako su ga stil snimanja i način na koji je starija Rouz predstavljena na početku filma doveli do pogrešnog zaključka. "Znaš ono kad dolazi helikopterom... Pomislio sam: 'Neverovatno, doveli su pravu osobu za film! Ona zna celu priču!'", rekao je uzbuđeno.

Međutim, njegova koleginica Eš London ga je brzo prizemljila: "Ništa u ovom filmu nije dokumentarno. To su glumci."

Drugi voditelj, Klinton Rendel, pokušao je sve da objasni matematikom. "Titanik je potonuo 1912, a film je izašao 1997. godine. To je 85 godina razlike. Čoveče, ta žena bi imala 110 godina!"

Iako se činilo da je Den jedini koji je tako mislio, ubrzo su slušaoci počeli da šalju poruke i priznanja da su i oni godinama verovali istu stvar. Kada je isečak iz emisije završio na TikToku, komentari su se samo nizali. "I ja sam 100 posto verovao u to", "Čekaj... Ona nije prava Rouz? Živim u laži!", "Ne mogu da verujem da to ona nije stvarno preživela Titanik!", pisali su iznenađeni ljudi.

Jedna slušateljka čak je priznala da se posvađala s mužem oko toga, i da su na kraju sve morali proveriti na Guglu.

Ko je zapravo bila "stara Rouz"?

U filmu "Titanik", lik starije Rouz Doson Kalvert glumi američka glumica Glorija Stjuart, koja je za tu ulogu nominovana za Oskara i Zlatni globus. Zanimljivo, Glorija je u stvarnom životu doživela tačno 100 godina, baš koliko je imala i njena najpoznatija uloga. Umrla je 2010. godine.

Tokom karijere duge čak 75 godina, Glorija je glumila u filmovima poput "Batman & Robin" (1997), te serijama "Murder", "She Wrote", "Touched by an Angel" i "General Hospital". Godine 2000. dobila je i svoju zvezdu na Holivudskoj stazi slavnih.

Postoji li prava Rouz?

Ne. Rouz nije bila stvarna osoba.

Reditelj Džejms Kameron je potvrdio da je lik izmišljen, ali inspirisan stvarnom osobom, američkom umetnicom Beatris Vud. Fascinirala ga je njena nezavisnost, buntovnost i aristokratska pozadina, ali Beatris nikada nije bila na Titaniku.

