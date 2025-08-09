Slušaj vest

Pevačica i preduzetnica Rijana poznata je po pomeranju granica svojim modnim kombinacijama, a u poslednje vreme bira autfite koji posebno naglašavaju njen trudnički stomak. Muzička zvezda je nedavno snimljena na ulicama Los Anđelesa, a najviše pažnje privukla je njena prilično neobična haljina.

Rijana je bukla haljinu s nijansama roze i narandžaste boje, a ista je brojne podsetila na razne slatkiše, uključujući maršmelou i šećernu vunu. Reč je o haljini s potpisom Iseja Mijakija iz kolekcije proleće/ leto 2001. Kreacija je izrađena od poluprozirnih plisiranih delova, a ima i dramatičnu kragnu. Danas se ista haljina prodaje za oko 2.500 evra.

Rijana u haljini Iseja Mijakija od 2.500 evra Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Uz haljinu koju su neki opisali bizarnom nosila je i patike koje se ne viđaju svaki dan. Kombinaciju je upotpunila upečatljivim nakitom.

Rijanin autfit izazvao je podeljena mišljenja na društvenim mrežama. Nekima se haljina svidela, te su se složili da joj odlično stoji, a drugima se nije toliko svidela, pa su komentarisali da joj je ovo jedan od lošijih autfita koje je nosila.

Rijana u haljini u kojoj mnoge podseća na šećernu vunu Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Inače, Rijana čeka treće dete s partnerom ASAP Rokijem. Treću trudnoću otkrila je na ovogodišnjoj Met Gali, gde je stigla u pripijenoj suknji s prorezom, topu i kratkom sakou brenda Mark Džejkobs. Zajedno već imaju dva sina - RZA i Riota, a još uvek nisu otkrili da li sada očekuju devojčicu ili još jednog dečaka.

Rijana i ASAP bili su dugogodišnji prijatelji pre nego što su započeli romantičnu vezu. U januaru 2020. su se pojavile prve glasine o njihovoj vezi, a istu nisu dugo krili. U januaru 2022. su otkrili da čekaju prvo dete, a već početkom sledeće godine je na poseban način otkrila da čekaju i drugo dete. Naime, trudnički stomak je pokazala tokom nastupa na poluvremenu Superboula.

