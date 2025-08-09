Slušaj vest

Priča o Polini Malinini (24), bivšoj učesnici popularnog ruskog rijaliti programa „Dom-2“ i nekadašnjoj manekenki iz Nižnjeg Novgoroda, završila se na najtužniji mogući način. Njeno telo pronađeno je u skučenom stanu od svega 20 kvadrata, u jednom od najsiromašnijih delova grada, tri dana nakon što je preminula.

Prema prvim informacijama, uzrok smrti najverovatnije je predoziranje nedozvoljenim supstancama. Međutim, snimci sa sigurnosnih kamera otvorili su nova, uznemirujuća pitanja.

Misteriozni posetilac

Tri dana pre nego što je pronađena mrtva, Polina je zabeležena na sigurnosnoj kameri kako ulazi u zgradu sa nepoznatim muškarcem. Delovali su opušteno i vidno pripiti. Zajedno su ušli u njen stan – i od tog trenutka, Polina više nikome nije viđena živa.

Misteriozni pratilac napustio je stan narednog dana, presvučen, vidno nervozan i osvrćući se oko sebe. Umesto lifta, odabrao je stepenice, kao da pokušava da izbegne da ga iko primeti.

Uspon i pad

Polina je ušla u javni život 2021. godine, kada se pojavila u rijalitiju „Dom-2“. Od prvog dana privukla je pažnju harizmom, upečatljivim izgledom i životnom pričom koja je, kako se kasnije šuškalo, možda bila delimično izmišljena od strane produkcije – sve u cilju stvaranja senzacionalne naracije o „prevazilaženju poroka“.

Skandal sa „modeling agencijom“

Nakon rijalitija, Polina je postala direktorka nižnjenovgorodske filijale agencije „Mary Way“, koja je navodno pripremala devojke za karijeru u modelingu. Iza blistave fasade, međutim, krila se ozbiljna prevara.

Devojkama su obećavani profesionalni kursevi i luksuzne foto-sesije, a zauzvrat su bile primorane da podignu kredite od 100 do 300 hiljada rubalja. Umesto glamuroznih snimanja, dobijale su amaterske fotografije iznajmljenog prostora, bez šminkera i stilista.

Istraga je otkrila da je agencija imala veze u bankama, pa su krediti odobravani čak i nezaposlenima, često uz falsifikovanu dokumentaciju. Osnivačica, Marija Babkina iz Moskve, bila je viđena u društvu poznatih ličnosti, dok je Polina rukovodila lokalnim poslovima.

Pad u zaborav

U 2024. godini protiv članova ove organizacije podignuta je optužnica, a među više od deset osumnjičenih našlo se i Polinino ime. Preko 400 devojaka prepoznato je kao žrtva prevare.

Posle skandala, Polina se povukla iz javnosti. Preselila se u trošnu zgradu na periferiji, gde je retko viđana. Komšije kažu da poslednjih meseci gotovo da nije izlazila, a pričalo se o depresiji i problemima sa narkoticima. Policija je u stanu pronašla tragove droge, ali će pravi uzrok smrti biti poznat tek nakon obdukcije i toksikološke analize.

„Prokletstvo bivših učesnika“

Polinina smrt ponovo je podgrejala priče o navodnom „prokletstvu bivših učesnika rijalitija“. Samo nekoliko meseci ranije, pod misterioznim okolnostima preminula je i Kristina Bela, još jedna bivša učesnica „Doma-2“. Na društvenim mrežama počele su da se nižu teorije i nagađanja – od tragičnih slučajnosti, do mračnih priča koje još čekaju svoj epilog.

(Kurir.rs/Žena)