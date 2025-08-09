Poznato mesto i vreme sahrane Marije Savić Simić: Oglasio se njen suprug i obavestio javnost o svemu
Marija Savić Simić, dugogodišnja direktorka modne agencije "Forma Viva", preminula je dan uoči svog rođendana. Tužnu vesto objavila je voditeljka Biljana Obradović, a sada je i Marijin suprug otkrio detalje sahrane.
"Dragi prijatelji, sa neizmernim bolom moram da vas obavestim, da je moja voljena Marija juče preminula. Sahrana će se održati na Novom groblju u ponedeljak 11. 08. u 13:30h. Njen suprug Dragan - stoji u objavi koju je Dragan podelio putem Marijinog profila.
I brojni drugi poznanici, prijatelji i saradnici Marije Savić Simić oglasili su se povodom njene smrti, izražavajući tugu i šok zbog iznenadnog odlaska.
– Dan pred svoj rođendan preselila se jedna predivna duša u carstvo nebesko. Putuj, Maro, neka tvoja duša lako nađe put u večnost – navodi se u jednoj od objava na društvenim mrežama.
Marija je bila prepoznatljivo ime domaće modne scene, poznata po svom profesionalizmu, posvećenosti i eleganciji. Agenciju "Forma Viva", koju je vodila zajedno sa Mirjanom Savić Udovičić, mediji su ranije opisivali kao najstariju i jednu od najuspešnijih modnih agencija u Srbiji.