Tura Satana, slavna plesačica i glumica navodno je bila ljubavnica Elvisa Prislija. Prema tvrdnjama prijatelja i kolega, njih dvoje su imali strasnu romansu u ranim fazama svojih karijera. Novi dokumentarac Tura!, istražuje njihovu vezu kroz svedočanstva ljudi iz Satanninog života.

Pamela Des Bares, koja je o toj vezi razgovarala sa Satanom za svoju knjigu iz 2008. Let's Spend the Night Together: Backstage Secrets of Rock Muses and Supergroupies, u filmu otkriva kako je prvi put čula o njihovoj bliskosti na jednoj zabavi.

Ko je bila Tura Satana Foto: UtCon Collection / Alamy / Profimedia

Ispovest sa zabav

Pamela se priseća da je ušla u prostoriju i ugledala svog bivšeg muža, glumca i pevača Mičela Des Baresa, kako razgovara sa Satanom. „Prišla sam i nisam ni znala da je spavala sa Elvisom“, kaže ona. U društvu žena vodio se razgovor o slavnim muškarcima sa kojima su bile.

„Pomislila sam – moram da slušam ovo. Bacila sam par imena, tipa Mik Džeger i onda Tura kaže da je jednom spavala sa Frenkom Sinatrom. Kad je pomenula Elvisa, nastao je muk. Bilo je to kao takmičenje, a time je priča bila završena – spavala je sa Elvisom.“

Pamela kaže da su se Satana i Prisli upoznali „dok je on još bio nepoznat, šetajući plažom“ i da ga tada nije prepoznala. Prava iskra, međutim, planula je kada je Elvis doveden iza scene u klub u kome je Tura nastupala.

Tura Satana Foto: Everett Collection Col / Everett / Profimedia

Flert iza scene

„Mogla sam da propadnem kroz pod – bio je to isti čovek koga sam srela na plaži“, prisećala se Satana. Prisli joj je tada rekao: „Stvarno sam uživao u tvom nastupu. Neke od tih pokreta, šimi, visoki udarci nogom... Možeš li da me naučiš?“

Ona mu je, u svom stilu, odgovorila: „Koliko sam čula, šimi već znaš – bar s jednom nogom. Pokušavaš li da zavedeš svaku devojku u publici?“ Elvis je navodno uzvratio: „Ne, gospođo. Želim da ih naučim, u slučaju da ikada budem dovoljno srećan da ti se približim.“

Od tada su počeli da se viđaju. Satana je kasnije govorila da je „tačno osećala trenutak kada bi on ušao u pozorište“ i da je tada davala najbolje nastupe. U jednom starom intervjuu prisetila se i Elvisove prosidbe u jednom parku u Čikagu: „Kleknuo je i rekao – hoćeš li da se udaš za mene? Ja sam mu rekla – razmisliću.“

Prijateljstvo do kraja

Satanina dugogodišnja menadžerka Siouxzan Peri tvrdi da se Tura „nikada ne bi udala za njega“, ali da su „imali divno prijateljstvo“ koje je trajalo sve do njegove smrti. „Bila je zabrinuta zbog njegove upotrebe droga. Mogao je s njom da razgovara iskreno, bez idolizovanja.“

Elvis Prisli Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Dokumentarac navodi da joj je Elvis poklonio veliki dijamantski prsten koji je nosila do kraja života, a koji sada čuva Peri. Prisli je preminuo 16. avgusta 1977. u Memfisu, u 42. godini, dok je Satana preminula 4. februara 2011. u 72. godini, posle dva braka i sa dvoje dece – Jade i Lani.

Tajne iz porodične prošlosti

Lani se u filmu priseća da je kao dete upoznala Elvisa. „Znala sam da su on i mama nekada izlazili. Sećam se da mi je rekao – ti si trebala da budeš moja devojčica.“

Elvis i Sinatra nisu bili jedine slavne Satannine romanse. Lani je godinama verovala da joj je otac Toni Benet, „jer joj je to majka rekla“. Međutim, DNK test pokazao je da nema italijanskog porekla. Ispostavilo se da joj je otac komičar Marti Alen, koji je nastupao kao predgrupa Benetu.