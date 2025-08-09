Slušaj vest

Pokojna princeza Dajana bila je poznata po tome što nije uvek sledila stroge kraljevske protokole. Znala je da prekrši pravila, bilo da bi se zabavila ili da bi ugodila svojoj deci. Svoj nestašluk nije skrivala ni u društvu prijateljica i članova porodice, a jedna od onih s kojima je često delila avanture bila je Sara Ferguson, bivša supruga princa Endrua.

Princeza Dajana bila je omiljena princeza:

1/5 Vidi galeriju Princeza Dajana nosi torbicu Lady Dior Foto: Tim Rooke / Shutterstock Editorial / Profimedia, Times Newspapers / Shutterstock Editorial / Profimedia

Devojačko veče za pamćenje

Vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, nedavno je u emisiji Keli Klarkson otkrila urnebesnu anegdotu sa svog devojačkog večera iz 1986. godine.

Te večeri, ona i princeza Dajana odlučile su da se maskiraju u policajce i krenu u noćni provod.

– Naravno da idete u noćni klub s princezom od Velsa… Sele smo i konobar nam je prišao i rekao: “Oprostite, ovo je klub za članove, a mi ne služimo policajcima ovde” – prisetila se Sara kroz smeh.

Maska im je bila toliko uverljiva da su prevarile i goste i osoblje kluba, koje je čak pokušalo da izbaci druge posetioce misleći da su prave policajke.

Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Otkrivanje identiteta i – hapšenje

Posle nekog vremena, napustile su klub, ali je Dajana slučajno odala njihovu tajnu. Prišla je jednoj ženi i rekla joj da ima istu takvu haljinu kao ona.

– Podsetila sam je da smo “policajci”, ali je bilo kasno. I tada su nas uhapsili – ispričala je Ferguson.

U policijskom kombiju, obema je palo na pamet da okrenu vereničko prstenje na drugu stranu kako ih ne bi prepoznali. U tom trenutku, Dajana je ugledala kesicu čipsa s ukusom dimljene slanine i počela da jede.

– Policajac je rekao: “Ne možete to da radite”, a onda su shvatili ko smo zapravo bile – prepričala je Sara, ne skrivajući smeh.

Sara Ferguson bila je udata za princa Endrjua Foto: GEORGE ROGERS-POOL / Sipa Press / Profimedia

Od prijateljstva do kraja

Sara Ferguson i princeza Dajana bile su bliske sve do Dajanine tragične smrti. Iako je Sara godinama važila za jednu od najomraženijih članova kraljevske porodice, njihovo prijateljstvo i zajedničke nestašluke ništa nije moglo da naruši.