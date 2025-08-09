Slušaj vest

Sabrina Salerno bila je muzička zvezda osamdesetih, a plenila je kako glasom tako i atraktivnim izgledom. Mnogi je pamte i dan danas, ako ne po legendarnoj pesmi "Boys, boys, boys", uz koju se i dan-danas đuska, onda po njenim ogromnim grudima, koje je kao najveći adut isticala u prvi plan.

Ova atraktivna Italijanka danas ima 57 godina i izgleda podjednako fatalno kao i kada je bila na vrhuncu karijere. Njene najnovije fotografije sa letovanja defitnitivno podižu temperaturu do usijanja i malo ko može da skrene pogled sa njih.

Ovako danas izgleda Sabrina Salerno:

1/6 Vidi galeriju Sabrina Salerno letuje u Grčkoj Foto: SabrinaSalerno/Instagram

Sabrini godine ništa ne mogu, njeno izvajano telo izgleda savršeno te nertetko dobija komplimente kako od žena, tako i od muškaraca.

Kad je reč o njenom privatnom životu, uprkos očekivanjima, uopšte nije imala buran ljubavni život poput nekih svojih koleginica. Za dugogodišnjeg momka Enrika Montija, preduzetnika u tekstilnoj industriji, s kojim je 1993. započela vezu, udala se nakon trinaest godina zabavljanja. Sa njim ima sina Luku Marija Montija. Inače, kako kaže, muškarca svog života upoznala je dok je bio u braku, ali se zbog nje razveo. Pre njega, u jeku popularnosti, imala je aferu s glumcem Pjerom Kosom.

Sabrina Salerno na vrhuncu karijere Foto: IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Danas ova porodica živi mirnim životom u Trevisu, u vili okruženoj zelenilom. Sabrina i danas peva kad je pozovu da gostuje na televiziji ili na nekom koncertu, a na ulici je i dalje presreću fanovi, mahom muškarci, da im da autogram.