Slušaj vest

Selena Gomez je najavila da će se udati za Benija Blanka. Popularna pevalica navela je da apsolutno veruje u odluku koju su ona i njen verenik doneli - da svoju vezu pretvore u brak.

Pevačica i glumica Selena Gomez (33) i njen četiri godine stariji verenik, muzički producent Beni Blanko uskoro će stati na ludi kamen. Selena je govorila u podkastu "Therapuss with Jake Shane" o svom predstojećem venčanju sa 37-godišnjim Benijem, kog je upoznala 2019. godine tokom njihove saradnje na pesmi "I Can't Get Enough". Par je objavio veridbu 11. decembra 2024. godine, nakon otprilike godinu dana zabavljanja.

U galeriji pogledajte fotografije Selene Gomez:

1/8 Vidi galeriju Selena Gomez Foto: Faye Sadou/MPI / Capital pictures / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako su pripreme za venčanje još u ranoj fazi, Gomez je rekla da se raduje udaji za Blanka. "Ne mogu biti više uzbuđena", rekla je ona, dodajući: "Zaista, nikada se nisam osećala tako samouvereno kao sada, nikad u životu nisam bila sigurna u nešto kao u našu ljubav." Kako je objasnila, oboje trenutno imaju profesionalne obaveze, ali kada ih budu završili, preći će na detalje organizovanja ceremonije.

Blanko, koji se pojavio na istom podkastu mesec dana ranije, slično se izjasnio o venčanju, naglašavajući da su i on i Selena poslovno veoma zauzeti, ali uzbuđeni zbog zajedničke budućnosti. "Imamo toliko posla da nismo ni imali vremena da se bavimo tim, ali smo tako uzbuđeni", rekao je on tada, prenosi Blic žena.

Selena Gomez najavila venčanje s Benijem Blankom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Gomez je takođe otkrila kako je njihova saradnja prerasla u romantičnu vezu. Posle "I Can't Get Enough," Gomez je rekla da je zamolila Benija "da je upozna sa nekim ko je sladak". On ju je pozvao na jednu od večera koje organizuje sa prijateljima i, kako je pevačica rekla, "pre nego što su se okrenuli, počeli su da se zabavljaju".

Video: Trik Selene Gomez za nanošenje maskare na donje trepavice