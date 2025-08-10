Slušaj vest

Iako danas gotovo u potpunosti odsutan iz javnog života, princ Endru (65) i dalje nosi titulu vojvode od Jorka i ostaje formalno član britanske kraljevske porodice – no uloga koju je nekada imao više ne postoji. Nekad viđen kao važan predstavnik krune i drugi sin kraljice Elizabete II i princa Filipa, Endru je s godinama pao u nemilost javnosti i same porodice, dok istoričar Endru Louni u svojoj novoj knjizi "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" iznosi niz ozbiljnih tvrdnji o braku princa Endrua i Sare Ferguson, poznate kao Ferdži.

U galeriji pogledajte fotografije princa Endrua:

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema njegovim navodima, brak koji je započeo raskošnim venčanjem 1986. godine vrlo se brzo pretvorio u niz međusobnih prevara i problema.

Sara Ferguson navodno je već nekoliko nedelja nakon venčanja shvatila da s Endruom nema dovoljno zajedničkog, te da brak nije ono što je očekivala.

U isto vreme, Endru je zbog svojih vojnih obaveza često bio odsutan, a Louni tvrdi da su oboje tada počeli da traže pažnju van braka.

U galeriji pogledajte fotografije Sare Ferguson:

1/6 Vidi galeriju Sara Ferguson Foto: Chateau Cyril/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia

Prema tvrdnjama bivšeg vozača, princ Endru je imao intimne odnose s više od 12 različitih žena tokom prve godine braka. Louni takođe navodi da je ukupna brojka žena s kojima je princ bio u seksualnim odnosima tokom života navodno veća od hiljadu. Među njima su, navodi se, bile i glumice iz filmova za odrasle, političke osobe, radnice noćnih klubova i konobarice.

Jedna devojka (20) izjavila je da joj je princ Endru rekao kako ima otvoreni brak, te da je od nje tražio seksualne odnose bez granica. Tvrdi da ju je iskoristio kako bi ostvario svoje fantazije i zatim se povukao iz odnosa. Posebno se ističe situacija iz 2006. godine, kada je princ Endru predstavljao britansku kraljevsku porodicu na dijamantnom jubileju kralja Tajlanda.

Nova biografska knjiga otkriva mračne tajne princa Endrua Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Sara je pokušala iskoristiti kraljevski status?

Prema knjizi, tada je zatražio da mu u hotelsku sobu dođe više od 40 žena. Svedoci navode da su žene ulazile i izlazile jedna za drugom, a nekim danima ih je bilo i po deset. Endru i Ferdži upoznali su se 1985. godine, a verili već godinu dana kasnije. Iako je Sara već bila poznata članovima kraljevske porodice, Louni tvrdi da kraljica Elizabeta nije imala dobar utisak o njoj. Navodno je jednom rekla:

Sara Ferguson i princ Endru imali su turbulentan brak pun preljuba Foto: Profimedia

''Zar ta devojka nikada ne prestaje da priča?'', dok je princ Filip smatrao da Ferdži pokušava da iskoristi kraljevski status. Osoblje u kraljevskim rezidencijama takođe je navodno bilo nezadovoljno njenim ponašanjem. Par bi se često vraćao iz večernjih izlazaka i tražio da im se pripremaju jela usred noći, bez obzira na to što je osoblje radilo od ranog jutra. Tokom boravka u francuskom skijalištu Meribel, Ferdži je, navodi se, tražila od sobarica da je oslovljavaju s gospo i da joj se klanjaju, a znala je i da otkaže obrok nakon što su satima kuvale jer bi se predomislila i odlučila da jede u restoranu.

Princ Endru i Sara Ferguson su povezivani s Džefrijem Epstajnom Foto: AP, AP/Andy Kropa, EPA-EFE/WILL OLIVER

Ni princ Endru ni Sara Ferguson do sada nisu komentarisali tvrdnje iznesene u knjizi. Bakingemska palata izvanični predstavnici porodice Jork takođe se nisu oglasili.

Podsetimo, Endru je 2020. godine bio primoran da se povuče iz javnih dužnosti nakon što je postalo poznato da je bio povezan s američkim milijarderom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom. Protiv njega je bila pokrenuta i građanska tužba zbog seksualnog zlostavljanja maloletnice, a što je kasnije rešeno nagodbom van suda. Upravo je to dodatno uticalo na njegov ugled i položaj u kraljevskoj porodici.

(Kurir.rs/ Net.hr)

Video: "Čarls će morati još godinama da vlada, Britanija je u krizi"