Nekada najmlađa milijarderka na svetu i lice s naslovnica "Forbsa", Elizabet Holms (41) danas dane provodi iza rešetaka ženskog zatvora "Brajan Federal" u Teksasu, gde služi kaznu od 11 godina zbog prevare investitora kompanije "Theranos". Na vrhuncu karijere, njena kompanija je bila procenjena na devet milijardi dolara, a poslovni svet ju je prozvao “Stiv Džobs u suknji”. Danas joj se svakodnevica u potpunosti promenila.

U galeriji pogledajte kako Elizabet Holms trenira u zatvoru:

1/4 Vidi galeriju Kako Elizabet Holms, nekad najmlađa milijarderka na svetu, provodi zatvorske dane Foto: TC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U zatvoru dan počinje u šest ujutro zvukom budilnika. Nakon toga, Holms odlazi na posao u zatvorsku kantinu, gde pomaže u pripremi i posluživanju obroka. Slobodno vreme provodi šetajući zatvorskim dvorištem ili vežbajući s tegovima, uvek pod budnim okom čuvara i sigurnosnih kamera.

Najviše joj, kaže, teško pada rastanak s decom, trogodišnjim Vilijamom i dvogodišnjom Inviktom, koja je posećuju s partnerom Bilijem Evansom.

Elizabet Holms je osuđena na 11 godina zatvora zbog prevare Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Holms je osuđena 2022, nakon što je otkriveno da su navodni revolucionarni testovi krvi Theranosa bili lažni. Novinar Džon Kerirou, istražujući priču, otkrio je kako tehnologija ne daje obećane rezultate, čime se urušila cela poslovna priča. Prema presudi, investitorima je nanela štetu od najmanje 700 miliona dolara.

Tokom izricanja kazne zaplakala je, priznala kako ju je sramota zbog svojih postupaka i izrazila žaljenje, dok je sudija presudu opisao kao pravednu za “poduhvat s velikim očekivanjima koji je urušen lažima i obmanama”.

