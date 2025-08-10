Slušaj vest

Javnost je ostala bez reči nakon što je dobitnica Oskara Ema Tompson otkrila kako ju je Donald Trampjednom pozvao na dejt - i to baš na dan kada se razvela od tadašnjeg supruga, Keneta Brane.

Govoreći pred publikom na Locarno Film Festivalu, dobitnica Oskara Ema Tompson ispričala je da se sve dogodilo dok je snimala film "Predsedničke boje". U svojoj prikolici primila je neočekivani poziv.

Donald Tramp je zvao Emu Tompson na ljubavni sastanak Foto: SCOTT FLYNN / AFP / Profimedia

"Rekao je: ‘Dobar dan, ovde Donald Tramp.’ Mislila sam da je šala i pitala: ‘Kako mogu da vam pomognem?’ Možda su mu trebala uputstva", našalila se Tompson, prisećajući se razgovora.

Prema njenim rečima, Tramp je potom rekao: "Voleo bih da dođete i odsedenete u jednom od mojih predivnih mesta. Možda bismo mogli na večeru."

Ema Tompson je odbila Trampov poziv na večeru Foto: Myung Jung Kim / PA Images / Profimedia

Tompson, danas 66-godišnjakinja, otkrila je da ga je ljubazno odbila: "Rekla sam: ‘To je vrlo lepo. Mnogo hvala. Javiću vam se‘."

U to vreme Tramp se upravo bio razveo od svoje druge supruge, Meri Mejpls, s kojom ima ćerku Tifani, a Emu je pozvao baš na dan kad se razvela od tadašnjeg supruga, Keneta Brane.

Tompson i Brana venčali su se 1989, nakon dvogodišnje veze, ali brak se završio 1995. Iako su u početku oboje navodili prenatrpane rasporede kao razlog razlaza, kasnije je izašlo na videlo da je Brana tokom snimanja filma "Frankenstein Mary Shelley" (1994) započeo vezu s Helenom Bonam Karter.

Ema Tompson se razvela od Keneta Brane zbog preljube Foto: Stills Press / Alamy / Alamy / Profimedia

O toj epizodi je Tompson otvoreno progovorila 2022. u intervjuu za New Yorker, rekavši kako je bila "potpuno slepa" na signale i priznajući da je "lako zaslepiti se sopstvenom željom da se zavaravaš". Dodala je i da se, u trenutku razvoda, osećala "napola živa".

Glumica je u međuvremenu izgradila novi život s glumcem Gregom Vajsom, s kojim ima dvoje dece: ćerku Džaju i usvojenog sina Tindija.

