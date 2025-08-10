Slušaj vest

Slavni glumac Leonardo Dikapriočesto pokriva svoje lice kada se pojavljuje u javnosti, a ovih dana su krenule da kruže bizarne teorije o pravom razlogu zašto to radi. Dikaprio je svoj identitet dosad pokušao da sakrije na neobične načine - od maski za lice pa sve do kišobrana.

Nedavno se pojavio na venčanju Loren Sančez i Džefa Bezosa u Veneciji, a lice je pokušao da pokrije kačketom, što su zabeležili fotografi. Fotografije su se proširile društvenim mrežama, a ubrzo su se pojavile teorije o tome da muškarac na njima uopšte nije Leonardo.

"To nije on. To je njegov dvojnik. Mogu da se kladim", "Čini mi se da je to njegov dvojnik", "Jeste li sigurni da je to on? Mislim, krije svoje lice. Možda je neko drugi", pisali su.

U galeriji pogledajte kako se Leonardo Dikaprio krio na venčanju Loren Sančez i Džefa Bezosa:

1/5 Vidi galeriju Leonardo Dikaprio i Vitorija Ćereti u Veneciji Foto: Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

Neki su počeli da nagađaju da se glumac podvrgnuo plastičnoj operaciji, te da pokušava da je sakrije. "Šta krije? Možda loše zatezanje lica?", bio je jedan od komentara, a drugi su se pitali da li se glumac oporavlja od transplantacije kose.

Međutim, najverovatniji razlog za to što krije svoje lice je taj što pokušava da izbegne fotografe i ostane neprimetan, kako prenosi Daily Mail. Kada je u pitanju venčanje osnivača Amazona, glumac je možda hteo da izbegne pažnju zbog negativnih komentara koje je primio zbog toga što je uopšte prisustvovao venčanju. Leonarda su nazvali "licemerom" jer je učestvovao na raskošnom slavlju, a veliki razlog je bio to što su gosti u grad stigli s, kako se procenjuje, 90 privatnih aviona.

Leonardo Dikaprio godinama već krije lice u javnosti Foto: Raw Image LTD/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dikaprio nikada nije javno priznao zašto već godinama krije svoje lice, ali je prethodno pričao o zamkama slave.

"Gledajte, ako niste oprezni sa slavom, ona može da se pretvori u socijalnu anksioznost. Kao, što će se dogoditi, koji fotograf će gde iskočiti, šta mi pripremaju? Pokušavaš da se rešiš tih misli, ali nikad se ne navikneš na to", ispričao je on, prenosi Jutarnji.hr

