Slušaj vest

Nove izjave Šeron Stoun bacile su sasvim novo svetlo na odnos između nje i Majkla Daglasa pre početka snimanja kultnog filma "Niske strasti". Glumica je u nedavnom intervjuu za "Business Insider" otkrila kako su se ona i Daglas javno posvađali neposredno pre nego što su zajedno stali pred kamere, što je, prema njenim rečima, umalo ugrozilo i njenu ulogu u kultnom erotskom trileru.

Iako je film sniman davne 1992. godine, Šeron Stoun je tek sad odlučila da s javnošću podeli neke detalje. Ona tvrdi da je došla u sukob s Majklom Daglasom tokom festivala u Kanu, gde je javno stala u odbranu prijatelja o kom je slavni glumac pričao negativno.

U galeriji pogledajte fotografije Šeron Stoun:

1/18 Vidi galeriju Šeron Stoun Foto: effrey Mayer / Pacific coast news / Profimedia, Burt Harris / Zuma Press / Profimedia

"Nas nekoliko je sedelo, a on je govorio o nekome i njegovoj deci. Ja sam ga dobro poznavala pa sam se umešala. Daglas mi je na to doviknuo: ‘Šta ti, dođavola, znaš?’", prisetila se Šeron Stoun, a potom je dodala kako je njena reakcija bila "okidač", nakon čega mu se suprotstavila i predložila mu da "izađu napolje".

Tvrdi kako mu je tada objasnila da je bliska s osobom o kojoj je govorio, te da su se na kraju mirno razišli, iako je to, prema njenom mišljenju, ostavilo traga u Daglasovom pogledu na nju kao potencijalnoj partnerki na filmu.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Daglasa:

1/5 Vidi galeriju Majkl Daglas Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Dave Bedrosian / imago stock&people / Profimedia, Urman Lionel/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Kad je krenula potraga za glavnom ženskom ulogom, osećala sam da Majkl ne želi da budem njegova partnerka", ispričala je slavna glumica. Iako joj je to iskustvo ostalo u sećanju, Stoun naglašava da se zbog toga tokom snimanja nije dala omesti: "Nisam se uzrujavala ako bi vikao na mene. To je zapravo pomoglo dinamici naših likova. Majkl ima temperament, a mene nije bilo briga. Na kraju smo postali veliki prijatelji."

Međutim, Daglas na celu priču gleda sasvim drugačije. Njegov portparol je za Page Six kratko izjavio kako se slavni glumac "uopšte ne seća" sporne svađe niti da je pre snimanja filma poznavao Stoun.

Majkl Daglas, Šeron Stoun i tajne sa snimanja Niskih strasti i danas su tema Foto: Printscreen YouTube

"Majkl Daglas ne pamti nikakav susret ili svađu sa Šeron Stoun pre probnog snimanja za ‘Niske strasti’. Kad je video njenu probu, odmah je znao da je ona pravi izbor", naveli su. Daglasov tim tvrdi kako je njihov prvi stvarni susret bio tek tokom zvaničnih promocija filma u Kanu 1992. godine, nakon čega su postali prijatelji.

Zanimljivo, Stoun je otkrila i da je za svoju kultnu ulogu Ketrin Tramel dobila svega 500.000 dolara, dok je Daglas za ulogu detektiva Nika Kurana inkasirao čak 14 miliona dolara. Dodala je i kako je tokom snimanja trpela nepoštovanje pojedinih članova ekipe, koji su je često oslovljavali pogrešnim imenom, što ju je, priznaje, duboko pogodilo.

(Kurir.rs/ Tportal)

Video: Edita Aradinović kao Šeron Stoun