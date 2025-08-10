Slušaj vest

Holivudska ikona Šeron Stoun je u novom intervjuu otvoreno progovorila o intenzivnom iskustvu sa snimanja filma "Kazino", gde je glumila uz Roberta de Nira. Promovišući svoj novi film "Nobody 2", u kom glumi uz Boba Odenkirka, Šeron se prisetila saradnji s nekim od najvećih imena industrije, uključujući De Nira, Majkla Daglasa i pokojnog Džina hekmana.

Šeron Stoun je prvo sve iznenadila ispričavši priču o svom navodnom sukobu s Majklom Daglasom, a sada se dotakla još jedne holivudske legende, s kojom je imala prilike da sarađuje. Reč je, naravno, o Robertu de Niru, s kojim je glumila u hitu "Kazino".

Govoreći za "Business Insider", glumica je istakla da je godinama priželjkivala saradnju s De Nirom.

"Uvek sam želela da radim s Bobom. Odlazila sam na brojne audicije na kojima je bio i on. Bio mi je san da radim s De Nirom i zadržim svoj nivo’, rekla je. Međutim, jedan prizor ih je, kako opisuje, doveo do neočekivane napetosti.

"U filmu postoji scena u kojoj sedimo jedno prekoputa drugog za stolom i svađamo se, a on mi kaže: ‘Dobra si glumica, znaš li to?’ Sećam se koliko me je to razbesnelo u tom trenutku, jer mi je bio san da dođem do toga, a onda me izazvao za stolom. Pomislila sam: ‘O, prijatelju. Ne danas, stari‘", ispričala je glumica.

Uprkos jakim emocijama, Stoun naglašava duboko poštovanje prema kolegi: "On je najveći glumac. Zna svako dugme koje treba da pritisne. Može da ti se uvuče pod kožu i tamo ostane."

Robert de Niro i Šeron Stoun u filmu Kazino Foto: Universal / Christophel Collection / Profimedia

Poslednjih godina Stoun je takođe progovorila o moždanom udaru koji je pretrpela 2001. godine, a koji je poremetio njen život. U ranijem razgovoru za "The Hollywood Reporter", Stoun je otkrila da je moždani udar godinama uticao na svaki aspekt njenog života. Trebalo joj je sedam godina da se u potpunosti oporavi.

"Sve se promenilo", rekla je. "Čulo mirisa, vid, dodir. Nisam mogla da čitam par godina. Stvari su bile iskrivljene i videla sam uzorke boja. Mnogi su mislili da ću umreti."

