Stilistkinja i bivša najbolja prijateljica Megan Markl,Džesika Malroni, razvodi se od supruga Bena Malronija nakon 16 godina braka. Page Six je pisao da su već neko vreme razdvojeni, a Džesika je nakon raspada braka pronašla spas u terapiji. Iako je tužna, rastanak joj je došao i kao olakšanje. U braku su dobili troje dece - ćerku Ajvi i blizance Brajana i Džona.

Uprkos činjenici da je sam razvod vrlo teško i traumatično iskustvo, te bi moglo da se pomisli da žali što stvari nisu uspele s bivšim suprugom, ona zapravo mnogo više žali zbog prijateljstva s Megan Markl. Kako je ranije pisao Daily Mail, Džesikin razdor s vojvotkinjom od Saseksa kasnije je izazvao napetosti u njenom braku.

Džesika Malroni i Megan Markl su bile nerazdvojne prijateljice Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Bivše prijateljice zahladile su odnose kada je Džesika 2020. optužena za rasizam nakon što je pretila influenserki Saši Ekseter.

Usred žestokih reakcija na internetu i u profesionalnom svetu, Džesika se izvinila, a njen suprug Ben tada je dao otkaz na poslu TV voditelja.

"Kad bi Džesika mogla da vrati vreme, delom bi poželela da nikada nije bila deo venčanja Megan i princa Harija 2018", tvrdi izvor za Daily Mail.

Džesika je bila stilistkinja na kraljevskom venčanju i iako je uživala u izloženosti i pažnji koju joj je to donelo, sve je to uzrokovalo i da njen razdor na društvenim mrežama doslovno eksplodira, a kasnije dovelo do kraja prijateljstva s Megan, zatim i braka.

Džesika je smatrala Megan svojom porodicom, ali sada navodno vreme provedeno s njom vidi kao "tamni oblak". Iako je Džesika insistirala da je čak i nakon skandala još uvek bliska sa svojom "ljubaznom" prijateljicom, njih dve su prestale da se druže 2021. godine.

Džesika Malroni i Megan Markl su prestale da se druže 2021. godine Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Džesika je tokom godina više puta dospela na naslovnice i zbog dvosmislenih izjava na Instagramu. Tako je 2023. napala ljude koji su samo "tražili razloge da budu protiv nje" i priznala da je dve godine ranije izgubila prijatelje.

