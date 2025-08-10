Slušaj vest

Latino diva Dženifer Lopez i muzičar Mark Entoni sudbonosno "da" izgovorili su 2004, a četiri godine kasnije dobili su blizance - sina Maksa i ćerku Emu. Par se tada bacio u potragu za savršenom dadiljom, a o njihovim bizarnim kriterijumima za dadilju priča se i danas.

Iako su nudili nedeljnu platu u iznosu od 2.350 dolara, nijedna dadilja nije mogla dugo da izdrži na ovoj poziciji. Izvor blizak latino divi tada je za National Enquirer otkrio da bi njene dadilje gotovo padale s nogu od umora, te bi u kratkom roku davale otkaz.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez:

1/5 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: Fernando Ramales / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, XNY / StarMax / Profimedia

"Obično ljudi koji zarađuju velike svote novca i imaju puno profesionalnih i društvenih obaveza angažuju dadilju za svako dete, posebno novorođenčad. Ali kao da je Dženifer očekivala da će jedna dadilja ne samo brinuti o oba blizanca, već i raditi 16 sati dnevno, sedam dana u nedelji", rekao je izvor, koji je otkrio da je prva dadilja dala otkaz nakon samo nedelju dana.

"Zaposlili su drugu dadilju, koja je bila divna s blizancima, ali nije mogla da podnese da radi toliko sati bez pauze. Nakon što je ta dadilja dala otkaz, par je počeo očajnički da traži dadilju broj tri", dodao je.

U galeriji pogledajte fotografije Marka Entonija:

1/5 Vidi galeriju Mark Entoni, bivši muž Dženifer Lopez Foto: SMG / Zuma Press / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

Premda nikada nije komentarisala navode o svojim dadiljama, latino diva ne krije da je karijera i te kako uticala na živote njene dece. Jednom prilikom je ispričala kako ju je njen sin Maks, kada je imao devet godina, zamolio da zakažu datum druženja.

"Sin mi je ove nedelje rekao: 'Mama, želeo bih da dogovorim... piknik s tobom ove nedelje jer znam da si, znaš, puno radila'. Bio je sa mnom u Njujorku, ali ipak, rekao je: ‘Želeo bih da dogovorim piknik za sledeći petak jer nam treba više kvalitetnog vremena.' A ja sam rekla: ‘U redu, dušo’", rekla je u jednom intervjuu 2017. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Dženifer Lopez s ćerkom Emom:

1/6 Vidi galeriju Dženifer Lopez Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Photo Image Press via Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Printscreen/Instagram/Jlo

Podsetimo, Dženifer Lopez i Mark Entoni rastali su se 2011. godine, a do danas su ostali u prijateljskim odnosima. U život njenih blizanaca kasnije je ušao Ben Aflek, ali nakon dve godine njegov brak sa Dženifer se završio.

Video: Kako napraviti omiljenu frizuru Dženifer Lopez za leto