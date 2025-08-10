Slušaj vest

Glumac Predrag Smiljković, poznatiji kao Tika Špic po kultnoj ulozi koju je odigrao, otkrio je da mu se, pored karijere, promenio i emotivni život. Dok je govorio o budućim projektima, neplanirano je otkrio i važnu privatnu vest.

Ljubav sa mladom italijanskom glumicom

– Ova osoba koja je trenutno pored mene, ako uđe u kadar, Jelena Gandosi… Inače, sada smo u emotivnoj vezi – rekao je Smiljković.

Dodao je i da postoji mogućnost zajedničkog projekta međunarodnog značaja:

– Moguće je da će biti neka koprodukcija sa Italijom. Videćemo… Ne bih mnogo unapred, ali ako se to desi, to može da bude big stori, odnosno nešto veliko – istakao je, vidno uzbuđen.

Na društvenim mrežama par je podelio i prvu zajedničku fotografiju sa putovanja. Jelena ima 36 godina, dok Smiljković ima 55, ali razlika u godinama očigledno im ne smeta.

Serija Porodično blago ga je vinula u zezde:

Glumac u Vlasotincu, a o ljubavi prema rodnom mestu je u više navrata pričao u javnosti. Glumca Predraga Smiljkovića publika je zavolela zahvaljujući poznatoj seriji "Porodično blago", gde je tumačio lik Tihomira Stojkovića, poznatijeg kao Tika Špic.