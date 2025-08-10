Emili Ratajkovski se skinula u minjaturni bikini: Na prvi pogled ne možete ni da uočite parče tkanine na njoj
Manekenka uživa u Italiji, a svoje fanove Emili je počastila zavodljivim kadrovima
Emily Ratajkovski (34) ovog vikenda zapalila je društvene mreže serijom provokativnih fotografija i videa sa letovanja u Italiji.
U subotu je manekenka na Instagramu podelila trenutke iz letnje evropske avanture, pokazujući svoje savršeno izvajano telo u jedva primetnom bikiniju – minijaturnom gornjem delu i izazovnim donjim gaćicama.
Ovo su najprovokativnija izdanja Emili Ratajkovski:
Pogled iz bajke – i poza koja mami uzdahe
Na jednoj od najzapaženijih fotografija, Emili je pozirala leđima okrenuta kameri, u tanga kupaćem sa animal printom, stojeći na ivici beskonačnog bazena, dok se iza nje pružao spektakularan pogled na šarene kuće čuvenog Positana.
Na Instagram storijima, 29 miliona njenih pratilaca mogli su da vide i kako se zabavlja na jahti u oskudnim kupaćim kostimima u društvu prijatelja.
Dan za kupanje, noć za uživanje
Oskarom nagrađena glumica iz filma Gone Girl i dan ranije je privukla pažnju noseći duboki jednodelni kupaći u tanga stilu tokom vožnje brodom.
Na fotografijama sa odmora otkrila je i večernje čari Positana, obasjanog svetlima, kao i opuštene trenutke sa prijateljima i njihovom decom.
Gurmanski raj i skok u more
Emili nije odolela ni italijanskim specijalitetima, a pratiocima je pokazala raskošne tanjire morskih plodova koje je uživala tokom putovanja.
Za kraj, podelila je i kratak video u kojem, u izazovnom bikiniju, skače sa broda pravo u tirkizno more, gde su je čekali prijateljica i sin.