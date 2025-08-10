Slušaj vest

Emily Ratajkovski (34) ovog vikenda zapalila je društvene mreže serijom provokativnih fotografija i videa sa letovanja u Italiji.

U subotu je manekenka na Instagramu podelila trenutke iz letnje evropske avanture, pokazujući svoje savršeno izvajano telo u jedva primetnom bikiniju – minijaturnom gornjem delu i izazovnim donjim gaćicama.

Ovo su najprovokativnija izdanja Emili Ratajkovski:

Emili Rajtakovski top izdanja

Pogled iz bajke – i poza koja mami uzdahe

Na jednoj od najzapaženijih fotografija, Emili je pozirala leđima okrenuta kameri, u tanga kupaćem sa animal printom, stojeći na ivici beskonačnog bazena, dok se iza nje pružao spektakularan pogled na šarene kuće čuvenog Positana.

emili Ratajkovski Foto: Instagram



Na Instagram storijima, 29 miliona njenih pratilaca mogli su da vide i kako se zabavlja na jahti u oskudnim kupaćim kostimima u društvu prijatelja.

Emili Ratajkovski Foto: Instagram

Dan za kupanje, noć za uživanje

Oskarom nagrađena glumica iz filma Gone Girl i dan ranije je privukla pažnju noseći duboki jednodelni kupaći u tanga stilu tokom vožnje brodom.

Na fotografijama sa odmora otkrila je i večernje čari Positana, obasjanog svetlima, kao i opuštene trenutke sa prijateljima i njihovom decom.

Gurmanski raj i skok u more

Emili nije odolela ni italijanskim specijalitetima, a pratiocima je pokazala raskošne tanjire morskih plodova koje je uživala tokom putovanja.

Za kraj, podelila je i kratak video u kojem, u izazovnom bikiniju, skače sa broda pravo u tirkizno more, gde su je čekali prijateljica i sin.