Glumci Dragan Petrović Pele i Olga Odanović decenijama spadaju u najpopularnije parove naše javne scene, a van scene vode miran porodični život koji su im ulepšali naslednici. Slavni supružnici imaju ćerku Lenku i sina Jakova za koga svi kažu da je očeva kopija.

Dok je Lenka poznata javnosti jer je i sama glumica, o Jakovu se ne zna mnogo. Jakov Petrović jedini u porodici nije glumac, međutim, imali smo priliku da ga gledamo pred kamerama - u "Falsifikatoru" se pojavio kao mlađa verzija lika koji je igrao njegov otac.

Jakov Petrovic u filmu "Falsifikator" Foto: Printscreen





Jakov Petrović je, doduše, i sam u svetu filma i televizije, a na Fakultetu dramskih umetnosti je završio produkciju.

- Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i potpuno sam poludeo, to je za mene bilo vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao - otkrio je Pele u jednom intervjuu.

Kako je počela ljubavna priča Peleta i Olge

- Radili smo zajedno u pozorištu i samo je jedan dan počeo da ide za mnom. Krenem kući, on za mnom. Ja mu kažem da moram strašno da žurim, živela sam tada sa bratom i drugaricom koja je bila Splićanka studirala je veterinu, ali on uporan: "Ne, ne samo da te ispratim". Meni nije jasno pa ga pitam: " Ne znam šta ti je odjednom, pratiš me do kuće, nema razloga.

Kaže on: "Voleo bih da vidim gde živiš" i tako sve neke budalaštine. I dobro ništa, ja ga odbijem i tako to prođe. Sutradan ja dolazim na probu, nema nikog u vežbaonici. On sedi sam, pitam ga: "Gde su svi ovi ljudi", kaže: "Doći će oni malo kasnije". On je sve to tako ugovorio. I samo je izgovorio rečenicu: "Ja ću tebe da ženim", na šta sam mu ja odgovorila: "Ti stvarno nisi normalan". Čoveka uopšte ne poznajem - prisetila se početaka sa suprugom glumica, pa nastavila:

Olga Odanovic i Dragan Petrovic Pele

- I onda smo tako par dana, to je sve jako kratko trajalo, sve se nekako brzo desilo. Nisam bila spremna za te neke muško-ženske ljubavne odnose jer sam prethodno imala priču koju sam jedva završila. Bila je duga i bolna i trebalo mi je neko vreme da budem sama i da malo otpatim.

U stvari Pele se tu našao kao lek. Jako je bio uporan, uselio se kod mene za dva dana, doneo je mini stereo uređaj, neke stvari, strašno. Bilo je nenormalno lepo.

Sećam se da sam otišla sa drugaricom na more, koje je bilo dogovoreno, imala sam život i pre Peleta, ali on je rekao ma kakvo letovanje, te je posle svega par dana došao kod nas u Poreč sa kumom koji nas je kasnije venčao - ispričala je ranije Olga u jednoj emisiji.