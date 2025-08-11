Saša Joksimović otkrio da je bio u sukobu sa Nikolom Simićem

Glumac Saša Joksimović priznao je u jednoj emisiji da žali za tim što se nikada nije pomirio sa kolegom Nikolom Simićem.

Saša je otkrio da je došlo do svađe između Simića i njega, nakon čega je glumac ubrzo i preminuo.

Razlog nesuglasica bila je glupost, kako je naveo.

- Posle smo se posvađali on i ja, nismo se ni pomirli, umro je, ali šta ćeš. Posvađali smo se zbog gluposti. Eto, nismo stigli da se pomirimo, a posvađali smo se zbog gluposti, a on je otišao. To mi je najkrivlje. Nije nikakva zla namera bila, nešto smo se sporečkali - rekao je Joksimović i dodao:

- Dobro pitanje, na koji način bih mu se izvinio, da li ja njemu ili on meni. Pa dobro mlađi sam, to je tačno. To je bio jedan svađalački dijalog - rekao je Saša Joksimović u emisiji "Ko si kad ne gleda niko" na "Hype" televiziji.

Smrt koja mu je takođe teško pala je bila smrt njegovog profesora Ivana Bekjareva, koji je preminuo od poslednica korona virusa.

- I moj profesor Bekjarev je umro u tom nekom periodu, trebalo je da radimo neku predstavu, zovem ga gde si. On kaže "Evo drže me, kovid, dobro se osećam, zauzimam krevet nekome, izlazim za tri dana maksimum i radimo tekstove", kad posle dva dana, javljaju da je umro. Strašne su to stvari - prisetio se Saša sa tugom u glasu.

Joksimović šokirao o razvodu

Inače, Saša je jednom objavom napravio pometnju na mrežama kada je objavio da se razvodi.

- Desilo se to da se napravila priča o razvodu preko “Instagrama”. Malo je glupo na taj način okončati život koji je trajao 22 godine. Kad se posvađamo ili sporečkamo, imamo internu šalu da kažemo: "Izvini se, inače sad stavljam na stori". Moj telefon se razbio i ta objava je "visila" dva sata bez preke potrebe - rekao je on, i na pitanje da li je taj potez bio ishitren i plod nesporazuma, on je kratko odgovorio "Da".

(Kurir.rs/ Blic)

