Tokom koncerta Dženifer Lopez u Almati u Kazahstanu, koji je deo njene aktuelne turneje "Up All Night: Live in 2025", dogodio se neobičan i zabavan trenutak – dok je pevala, veliki skakavac (ili možda cvrčak) popeo joj se na telo i stigao do vrata.

Publika je reagovala iznenađeno, ali Dženifer je pokazala potpunu pribranost i profesionalizam. Nije prekidala nastup, nastavila je da peva, a zatim sa osmehom uklonila insekta i kroz šalu dobacila publici: „Golicao me!“

Bez imalo panike, nastavila je performans kao da se ništa nije dogodilo, što su fanovi širom društvenih mreža oduševljeno pozdravili, hvaleći njen smiren i profesionalan pristup.

Snimak ovog simpatičnog incidenta brzo je postao viralan, a njen zvanični fan-nalog na Instagramu duhovito je prokomentarisao: „Plot twist: @JLo već uvežbava ‘Poljubac žene-skakavca’ na sceni“, aludirajući na njen predstojeći film "Poljubac žene pauka", čija premijera se očekuje ove jeseni.

Ovaj neplanirani trenutak samo je još jedan u nizu zanimljivih događaja sa njenih nastupa – nedavno joj je na koncertu u Varšavi spala suknja, ali i tada je sve preokrenula u svoju korist, nastavila s osmehom i još jednom potvrdila zašto je smatraju jednom od najprofesionalnijih izvođačica današnjice.

