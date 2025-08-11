Slušaj vest

Reper iz američke savezne države Džordžije, T-Hood, pravog imena Tevin Hud (33), tragično je preminuo nakon što je upucan u svom domu.

Hud je bio poznato ime na južnjačkoj rep sceni, a najviše se proslavio pesmama "READY 2 GO" i "Big Booty".

Prema izveštaju portala TMZ, policija je reagovala nakon dojave o pucnjavi koja se dogodila tokom sukoba u mestu Snelvil u petak. Hud je prebačen u bolnicu, ali je preminuo od zadobijenih povreda.

Vlasti su pokrenule istragu i smrt repera tretiraju kao ubistvo. Jedna osoba je uhapšena i nalazi se na ispitivanju, ali motiv za sada nije poznat.

Majka repera, Julanda, izjavila je da se u trenutku pucnjave nije održavala žurka, što dodatno unosi misteriju u ovaj tragičan slučaj.

Hud je poslednji put bio aktivan na Instagramu pre nedelju dana, a komentari ispod njegovih objava sada su preplavljeni porukama tuge i oproštaja.

Njegov dugogodišnji producent, Deddotwill, napisao je:

„Ceo dan smo se čuli telefonom... ne mogu da verujem da te više nema. POČIVAJ U MIRU T-HOOD, VOLIM TE, BRATE.“

Muzičar AYOO KD dodao je:

„Volim te, brate... nema šanse da si me ovako napustio “

Pevač Da Kid K takođe je napisao emotivnu poruku:

„VOLIM TE MNOGO, BRATE.“

Mnogi fanovi izrazili su nevericu povodom vesti, a posebno ih je potresla jedna od Hudovih nedavnih objava – video snimak u kojem se, obučen kao duh i prekriven lažnom krvlju, smeje i izgovara:

„Halo, da li si još živ? Mi smo mrtvi dole na groblju... Dođi kod nas, imam mesto za tebe. Sve što treba da uradiš je da umreš. Samo danas. Umreš danas i možeš da se igraš s nama.“

Mnogi su naknadno primetili koliko je taj video postao jezivo simboličan, komentarišući da „nije dobro ostario“.

Hudova devojka, Kelsi Frost – ćerka rijaliti zvezde Kirka Frosta – oglasila se putem Instagrama i podelila svoju tugu:

„Rečeno mi je da ćutim, ali ne mogu da gledam kako se stvara pogrešna priča. Ljubav mog života je OTIŠLA. Muškarac sa kojim spavam svake noći… više nije tu.“

Dodala je da se oseća bolesno od tuge i da ne želi nikome ovakvu bol:

„Ne umem dobro da govorim, ali želim da podelim osećanja i dam uvid onima koji su ga voleli... Nemam prave reči, ali želim da nastavim da pišem, uz puno poštovanje prema njegovoj porodici i bližnjima.“

U ovom trenutku, istraga je i dalje u toku, a muzički svet je ostao bez jednog od svojih prepoznatljivih glasova sa juga Amerike.

(Kurir.rs/ Metro)

