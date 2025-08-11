Reditelj Jurij Butusov je poginuo na odmoru sa porodicom

O smrti poznatog ruskog pozorišnog reditelja Jurija Butusova (63) javnost su obavestili glumica Varvara Šmikova i reditelj Aleksandar Moločnikov. Kasnije je saopšteno da se utopio u moru u Bugarskoj.

Butusov je napustio Rusiju nakon početka rata u Ukrajini. „Moj odlazak je pokušaj da ostanem živ“, rekao je Butusov u intervjuu 2023. godine.

„Neki strašan besmisao. Poginuo je Jurij Nikolajevič, veliki reditelj“, napisao je Moločnikov na Instagramu. „Strašna tuga. Počivaj u miru, dragi J.N.“, napisala je Šmikova.

Butusov je otišao iz Rusije u Francusku nakon početka rata u Ukrajini i režirao predstave u Evropi. Do 2022. godine bio je glavni reditelj Moskovskog pozorišta imena Vahtangova, a od 2011. do 2018. bio je glavni reditelj Pozorišta imena Lensoveta u Peterburgu.

Preminuo reditelj Jurij Butusov Foto: printscreen/yotuube/ Forbes

Reditelj je poginuo na odmoru sa porodicom, saopštio je za RBC direktor Pozorišta imena Vahtangova Kiril Krok. „Otišao je da se kupa u moru, odmarao je sa porodicom u Bugarskoj, bio je lagani šum, nije se izborio sa talasima, utopio se. Evo kakva besmislena smrt“, rekao je Krok, prenosi Telegraf.

Butusov je jedan od najslavnijih ruskih pozorišnih reditelja. Bio je dobitnik brojnih pozorišnih nagrada, uključujući nagrade „Zlatna maska“ i „Čajka“.

Godine 1996. diplomirao je na režijskoj katedri Državne akademije pozorišne umetnosti u Sankt Peterburgu.

Diplomski rad po Semjuelu Beketu „U očekivanju Godoa“ u Pozorištu na Krjukovom kanalu učinio ga je poznatim i dobio je odmah dve nagrade na festivalu „Zlatna maska“. U predstavi su igrali Konstantin Habanski, Mihail Porečenkov, Mihail Truhin i Andrej Zibrov, sa kojima je Butusov kasnije režirao još nekoliko predstava, uključujući i „Hamleta“.

Godine 2002. Konstantin Rajkin pozvao ga je u pozorište „Satirikon“. 2011. godine Butusov je dobio „Zlatnu masku“ za Čehovljev „Čajku“.

Nakon početka rata, napustivši Pozorište pod nazivom Vahtangova, režirao je 2023. godine predstavu „Rozenkranc i Gildenstern su mrtvi“ po drami Toma Stoparda u Starom pozorištu u Viljnusu. U februaru 2024. u norveškom Trondhajmu održana je premijera njegove predstave „Borba za presto“ po istoimenoj drami Ibsena.

U maju 2024. u Rižskom ruskom pozorištu imena Mihaila Čehova održana je premijera predstave „Gogolj. Portret“. To je bio prvi Butusov rad u Letoniji.

„Moj odlazak [iz Rusije] je pokušaj da ostanem živ“, rekao je reditelj u intervjuu za Forbes 2023. godine.

Oproštaj od Butusova biće održan u Moskvi, a sahrana u Peterburgu, prenosi TASS pozivajući se na udovicu reditelja.

