Slušaj vest

Istina o braku pevačice Mel Bi, bivše članice grupe Spajs Grls, šokirala je javnost. Njena bivša dadilja, Lorejn Džils tvrdila je na sudu da ju je pevačica zavela dok je bila “naivna i radoznala” osamnaestogodišnjakinja. Mel Bi, pravog imena Melani Braun, uvodila ju je u intimne odnose sa tadašnjim suprugom Stivenom Belafonteom, a kada nije učestvovala, snimala bi njihove seksualne susrete.

Skandalozna veza trajala je punih sedam godina, koliko je Lorejn radila u kući pevačice kao zvanična dadilja. Imale su seks više puta nedeljno, a potom bi pravile pauze od nekoliko meseci. Belafonte se pridruživao samo kada bi ga sama Mel pozvala, a tada bi preuzimala ulogu “kameramana” ili učestvovala u trojci.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije i prosudite kakav su odnos imale:

1/4 Vidi galeriju Mel Bi i Lorejn Džils Foto: Splash News / Splash / Profimedia

Alkohol, seks i luksuzna putovanja

Lorejn je izjavila da ju je Mel odmah po dolasku u Los Anđeles zasipala “seksualnim ponudama, alkoholom i slavom”. Prvi seks utroje imala je upravo u kući pevačice, a svaki sledeći susret bio je obojen alkoholom. Mel Bi joj je otvoreno rekla da sa suprugom ima otvoren brak i da oboje mogu slobodno da spavaju sa kim žele.

Opisala ju je kao mentorku koja ju je učila o seksu, porodičnom životu, šoubiznisu i vodila na putovanja širom sveta. Tokom godina, Mel joj je poverila brigu o deci, predstavljala je kao najbolju prijateljicu i bila očarana njenom mladošću i ljubaznošću.

Mel Bi Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Trudnoća, abortus i pokušaj samoubistva

U sudskim dokumentima navodi se da se Mel Bi predozirala lekovima nakon što je saznala da je Lorejn trudna, verujući da je otac Belafonte. Pevačica je tvrdila da je platila abortus, dok je Lorejn negirala da je producent otac deteta. Prema njenim rečima, zatrudnela je posle “jedne noći” sa drugim muškarcem i o tome otvoreno pričala sa Mel.

Mel Bi Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dokumenta otkrivaju da Lorejn nije imala seks sa Mel i Belafonteom nekoliko meseci pre trudnoće. Nakon abortusa, vratila se poslu dadilje i nastavila intimnu vezu sa pevačicom.

Optužbe za klevetu i borba za starateljstvo

Dadilja tvrdi da ju je Mel klevetala i da ju je lažno prikazala kao “podmuklu i izopačenu ljubavnicu” kako bi uništila njen kredibilitet u brakorazvodnoj parnici i sporu za starateljstvo nad decom. Negira da poseduje bilo kakve seks snimke i da ih koristi za ucenu.

U međuvremenu, Belafonte pokušava da povrati pravo viđanja dece, iako mu je izrečena zabrana prilaska, nudeći da tokom poseta prisustvuje naoružani policajac.

Bonus video: Trikovi za šminkanje Viktorije Bekam, koja je takođe bila deo grupe Spajs grls