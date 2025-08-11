Slušaj vest

Pre tri nedelje zvanično je počelo snimanje nove televizijske serije „Nasledstvo“, a glumica Milica Milša obradovala je svoje pratioce prvim fotografijama sa seta. Na jednoj od njih pozira zajedno sa Danicom Ristovski, čiji je stajling odmah privukao pažnju javnosti.

Ekscentričan izgled Danice Ristovski

Danica Ristovski, poznata po snažnim i upečatljivim ulogama, ovoga puta iznenadila je ekscentričnim imidžom. Na setu se pojavila sa jarko crvenom kosom, u crnoj kožnoj jakni, upečatljive ogrlice oko vrata, naglašene šminke i širokog osmeha. Njena transformacija u lik koji tumači u seriji pokazuje da nas očekuje snažan i intrigantan ženski karakter.

Milica Milša i Danica Ristovski na setu serije Nasledstvo Foto: Printscreen/Instagram/milicamilsa

Sinopsis serije „Nasledstvo“

Radnja serije započinje misterioznim događajem – dve žene, koje se nikada u životu nisu srele, otrovane su istog dana. Kroz neverovatne obrte, publika će pratiti sudbine likova uhvaćenih u vrtlog novca, ljubavi, izdaje i odanosti, siromaštva i bogatstva. Serija kombinuje elemente drame, trilera, misterije, romanse, pa čak i komedije, nudeći publici višeslojnu priču u kojoj se mešaju čast i snobizam, poštenje i lopovluk.

Privatni život: Lazar Ristovski sa 39 godina mlađom partnerkom

U javnosti se i dalje prepričava vest da je Lazar Ristovski, bivši suprug Danice Ristovski, u vezi sa Anicom Lazić, koja je od njega mlađa 39 godina.

– Mi se nismo razišli zbog neke druge žene ili muškarca. Jednostavno, potrošili smo energiju koja nas je držala zajedno, izjavio je glumac nakon razvoda.

