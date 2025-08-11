Slušaj vest

Kraljica Kamila trenutno se odmara na luksuznom krstarenju po grčkim ostrvima.

Suprugu kralja Čarlsa kamera je zabeležila na raskošnoj jahti "Zenobia", vrednoj 35 miliona evra. Kako piše britanski Mirror, jahta pripada sirijsko-saudijskom biznismenu i milijarderu, donatoru Konzervativne partije, Vafiku Saidu.

Za opušteni dan na krstarenju kraljica Kamila odabrala je midi cvetnu haljinu brenda "Aspiga" u nijansama ružičaste i bele, uz crne naočare za sunce.

„Zenobia“, nazvana po sirijskoj kraljici iz 3. veka, duga je 57 metara i pravo je oličenje luksuza. Može da primi do 12 gostiju u šest prostranih kabina, a za njih se brine posada od 13 članova. Enterijer podseća na hotel sa pet zvezdica - sa elegantnim drvenim panelima, modernom umetnošću i sofisticiranim osvetljenjem. Na jahti se nalazi i trpezarija na otvorenom, dok se posebno dizajnirana biblioteka po želji pretvara u bioskopsku salu.

(Kurir.rs/ Žena)

