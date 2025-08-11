„Zenobia“, nazvana po sirijskoj kraljici iz 3. veka, duga je 57 metara i pravo je oličenje luksuza. Može da primi do 12 gostiju u šest prostranih kabina, a za njih se brine posada od 13 članova. Enterijer podseća na hotel sa pet zvezdica - sa elegantnim drvenim panelima, modernom umetnošću i sofisticiranim osvetljenjem. Na jahti se nalazi i trpezarija na otvorenom, dok se posebno dizajnirana biblioteka po želji pretvara u bioskopsku salu.