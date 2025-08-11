Pevačica objavila potresne snimke nakon operacije raka dojke: Ožiljci su je potpuno slomili (VIDEO)
Pevačica Džesi Džej objavila je na Instagramu potresan trenutak kada je jecala zbog ožiljaka nakon operacije raka dojke.
Džesi se trenutno oporavlja nakon operacije koju je imala u junu, a u dirljivom intervjuu za "Culture" časopisa "The Sunday Times", Džesi je podelila da je nakon operacije briznula u plač gledajući svoje ožiljke.
U galeriji pogledajte kako izgleda borba Džesi Džej s rakom dojke:
Lekari su joj rekli da joj, budući da je rak rano otkriven, neće trebati radioterapija ili hemoterapija, ali zbog veličine kvržice u dojci, podvrgnuta je potpunoj mastektomiji umesto lumpektomije.
''Sinoć mi je mama masirala grudi jer ne mogu da dodirnem ožiljke. Počela sam da jecam: 'Ne mogu da verujem da se ovo dogodilo.' Rekla je: 'Volela bih da sam to ja', a onda ja plačem, ona plače... Tako sam srećna što to nije ona.''
Pevačica je dodala da, iako će joj u budućnosti trebati još operacija, i dalje istrajno promoviše svoj povratak muzici, a njena sledeća pesma "Believe In Magic" izlazi 29. avgusta.
Dodala je: ''Ljudi misle, kad jednom dobiješ zeleno svetlo, gotovo je. Ali imam još jednu operaciju (kako bih poboljšala simetriju implantata s drugom dojkom) i moram da se oporavim, pa moram da smislim ostatak ove godine.''
Džesi Džej je u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnostikovan joj je sindrom preekscitacije srčanih komora, zbog kog je s osam godina imala moždani udar, a jedno vreme lekari su joj govorili da neće moći da ima dece. Ipak, uspela je da ostane trudna 2021, kada je doživela spontani pobačaj, i 2023, kada je rodila sina Skaja.
Video: Godišnje u Srbiji više od 4.000 novoobolelih žena, a 1.500 izgubi bitku od raka dojke