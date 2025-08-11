Gabi Novak život šibao sa svih strana: Izgubila ono najvrednije, 2 meseca pre smrti doživela najveću bol
Pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini, a 2 meseca pre smrti sahranila je sina jedinca, pijanistu Matiju Dedića.
Legendarna hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini. Poslednje dane života provela je u velikoj tuzi.Njen sin, Matija Dedić, preminuo je početkom juna u 53. godini života. Nekoliko dana kasnije Gabi je proslavila 89. rođendan, ali bez osmeha.
Samo dve nedelje pre nego što je pijanista, Matija Dedić preminuo, njegova majka Gabi Novak dala je intervju za Story. hr.
Gabi Novak, Arsenova supruga i Matijina majka je pričala kako se nosi sa gubitkom muža, ali je tom prilikom bila zabrinuta i za zdravlje sina:
- Moja unuka je već u srednjoj školi, ima 16 godina i dobra je učenica. Moj sin Matija takođe mnogo radi, i više nego što bi trebao. Već se bojim za njegovo zdravlje, mora sve ovo da izdrži, ali moja snaha je divna i ona je ta koja drži sve konce u svojim rukama - rekla je Gabi za hrvatski Story tada i na kraju razgovora uputila jednu važnu poruku.
- Zdravlje je najvažnije u životu što možete imati, Bog neka vam da zdravlja. Čuvajmo se svi i borimo za zdravlje, a ne za druge gluposti - zaključila je doajenka hrvatske muzike tada.
Prvi brak: kratka mladalačka ljubav
Gabin život obeležili su odlasci. Pevačica je nadživela 3 supruga i sina jedinca.Prvi muž Gabi Novak bio je akademski slikar Bogdan Debenjak. Venčali su se kada je ona imala samo 19 godina, a on 29. Međutim, brak nije dugo potrajao — već nakon devet meseci su se razveli, shvativši da su doneli ishitrenu odluku. Debenjak je preminuo 2014. godine u 87. godini.
Drugi muž: Stipica Kalogjera
Početkom 2025. godine javnost je saznala da je preminuo jedan od najznačajnijih kompozitora, dirigenata i producenata sa prostora bivše Jugoslavije — Stjepan Stipica Kalogjera. Imao je 90 godina. Iza sebe je ostavio suprugu Marušku i sina Filipa. Stipica je bio drugi suprug Gabi Novak, a njihov brak trajao je osam godina. Nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.
Ljubav života: Arsen Dedić
Sudbinski susret Gabi Novak i Arsena Dedića dogodio se 1958. godine, kada ih je upoznao muzički urednik Mario Bogliuni.
– Arsen je tada rekao: Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam ko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj svesci u Šibeniku 1958. zalepljenu njenu sliku. Doneo je tu svesku na sledeću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski – ispričala je Gabi jednom prilikom za Večernji list.
Prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Matija im se rodio 1973. godine, nakon čega su se i venčali.
Gabi se povukla zbog Arsenove bolesti
Kako su godine prolazile, Gabi je postepeno odustajala od karijere kako bi se posvetila brizi o Arsenu, kada mu je ozbiljno narušeno zdravlje. Godine 2004. presađena mu je jetra, a kasnije je bio i na dijalizi zbog otkazivanja bubrega. Preminuo je 2015. godine.
