Samo dve nedelje pre nego što je pijanista, Matija Dedić preminuo, njegova majka Gabi Novak dala je intervju za Story. hr.

Gabi Novak, Arsenova supruga i Matijina majka je pričala kako se nosi sa gubitkom muža, ali je tom prilikom bila zabrinuta i za zdravlje sina:

- Moja unuka je već u srednjoj školi, ima 16 godina i dobra je učenica. Moj sin Matija takođe mnogo radi, i više nego što bi trebao. Već se bojim za njegovo zdravlje, mora sve ovo da izdrži, ali moja snaha je divna i ona je ta koja drži sve konce u svojim rukama - rekla je Gabi za hrvatski Story tada i na kraju razgovora uputila jednu važnu poruku.

- Zdravlje je najvažnije u životu što možete imati, Bog neka vam da zdravlja. Čuvajmo se svi i borimo za zdravlje, a ne za druge gluposti - zaključila je doajenka hrvatske muzike tada.

Prvi brak: kratka mladalačka ljubav

Gabin život obeležili su odlasci. Pevačica je nadživela 3 supruga i sina jedinca.Prvi muž Gabi Novak bio je akademski slikar Bogdan Debenjak. Venčali su se kada je ona imala samo 19 godina, a on 29. Međutim, brak nije dugo potrajao — već nakon devet meseci su se razveli, shvativši da su doneli ishitrenu odluku. Debenjak je preminuo 2014. godine u 87. godini.

Drugi muž: Stipica Kalogjera

Početkom 2025. godine javnost je saznala da je preminuo jedan od najznačajnijih kompozitora, dirigenata i producenata sa prostora bivše Jugoslavije — Stjepan Stipica Kalogjera. Imao je 90 godina. Iza sebe je ostavio suprugu Marušku i sina Filipa. Stipica je bio drugi suprug Gabi Novak, a njihov brak trajao je osam godina. Nakon razvoda ostali su u prijateljskim odnosima.

Ljubav života: Arsen Dedić

Sudbinski susret Gabi Novak i Arsena Dedića dogodio se 1958. godine, kada ih je upoznao muzički urednik Mario Bogliuni.

– Arsen je tada rekao: Nemoj ti meni pričati, valjda ja znam ko je Gabi Novak. Imao sam već u svojoj svesci u Šibeniku 1958. zalepljenu njenu sliku. Doneo je tu svesku na sledeću probu. Odmah sam znala da ćemo biti divni prijatelji i vrlo bliski – ispričala je Gabi jednom prilikom za Večernji list.

Prijateljstvo je ubrzo preraslo u ljubav. Matija im se rodio 1973. godine, nakon čega su se i venčali.

Gabi se povukla zbog Arsenove bolesti

Kako su godine prolazile, Gabi je postepeno odustajala od karijere kako bi se posvetila brizi o Arsenu, kada mu je ozbiljno narušeno zdravlje. Godine 2004. presađena mu je jetra, a kasnije je bio i na dijalizi zbog otkazivanja bubrega. Preminuo je 2015. godine.

