Čuvena jugoslovenska i hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini.

Posebnu pažnju javnosti privlačila je njena velika ljubav sa kantautorom Arsenom Dedićem.

Arsen i Gabi upoznali su se dok je on tek započinjao muzičku karijeru, a ona već blistala na sceni, sarađujući sa velikanima kao što je Luis Armstrong.

– Kada sam je upoznao, bila je udata. Isprva smo bili prijatelji i saradnici, a kada se razvela, nije mi baš mnogo verovala jer je, kao koleginica, s nevericom slušala o mom ranijem životu. Ubrzo je moje prijateljice jednu po jednu slala kući. U jednom trenutku oboje smo shvatili da ne možemo jedno bez drugog. Odlučili smo da od toga ne pravimo veliku ljubavnu priču, već smo jednostavno počeli da živimo zajedno – ispričao je Arsen Dedić o počecima ljubavi s Gabi Novak.

"Bio je mršav, bled... kao dečačić"

Pevačica se sećala kako je izgledao prvi susret sa čovekom koji će joj promeniti život:

– Upoznao nas je tekstopisac Mario Bogliuni. Rekao mi je da je iz Šibenika došao neki Igor Krimov, koji se zapravo zove Arsen Dedić. Bio je tako mršav, bled... kao neki dečačić. Arsen je uradio prevod za pesmu "Netko bdije nada mnom" za moj prvi LP 1962. godine. Stalno smo komunicirali i postali veoma dobri prijatelji, kao brat i sestra. Naše prijateljstvo bilo je lepo i nežno.

Brakovi iz prošlosti i velika tragedija

Arsen je prethodno bio u braku sa Vesnom Matoš, rođakom pesnika Antuna Gustava Matoša, s kojom je imao ćerku Sandru. Brak je trajao samo tri godine. Gabi je iza sebe imala brak sa filozofom i akademskim slikarom Bogdanom Debenjakom, a zatim sa kompozitorom Stipicom Kalogjerom.

- On je prošao život sa raznim ženama, a ja sam imala dva neuspela braka iza sebe. Jednog dana u našem prijateljstvu rodio se topliji odnos, ali nakon puno godina - govorila je Gabi.

Iako su Arsen i Gabi svoju vezu započeli kao bliski prijatelji, emocije su s vremenom prevladale.

- Nakon što smo oboje ostali sami i rastavljeni od prethodnih partnera, postali smo ljubavnici, zatim roditelji našeg Matije, a mesec dana nakon njegovog rođenja i supružnici. Između nas se nikada nije dogodio nekakav grom, sve se polako odvijalo - govorio je Arsen.

Ipak, njihova sreća bila je obeležena tragedijom.

– Neko ju je nazvao dok sam bio na putu i rekao da sam nastradao u saobraćajnoj nesreći. Taj šok izazvao je pobačaj. Gabi je kasnije pristala da se uda za mene, ali tek nakon što nam se rodio sin Matija – prisetio se Arsen teških trenutaka.

Godina iskušenja i borba za život

Posebno teška bila je 2004. godina, kada je Arsen podvrgnut transplantaciji jetre u Padovi.

– U bolnici sam imao svoju sobu, a na zidu je visila slika raspetog Hrista. Gledao sam kako se njegova senka tokom dana menja. Imao sam televizor i CD plejer, ali ih nisam nijednom uključio. Hteo sam da se suočim sa samim sobom. Borhesovski rečeno, to je bio put ka sebi. Dok živimo u ovom haosu, svesni smo drugih, a najmanje sebe. Bolest mi je dala priliku da se spoznam – govorio je Arsen, pokazujući snagu duha.

Običan par s neobičnom ljubavlju

Posle Arsenove smrti 2015. godine, Gabi je nastavila da nosi sećanje na njega. Uvek je govorila s poštovanjem i ljubavlju o čoveku koji je obeležio njen život.

- Moje poštovanje prema Arsenu bilo je veliko, kakav god je bio fakin. On je dobro znao da ce naći u meni ženu koja će ga podržavati do poslednjeg časa, koja će ga negovati, čuvati, biti na njegovoj strani i nikada izgovoriti nesto ružno - rekla je Gabi nakon smrti supruga.

Arsen je svojim najvećim uspehom u životu smatrao sto je pronašao i uspeo da živi sa Gabi.

- Kad imate nekoga kao što je Gabi, ne možete da budete nesrećni - govorio je Dedić.

Uprkos umetničkom sjaju i izazovima, Arsen i Gabi uvek su govorili da su običan par.

– I juče smo se posvađali. Rekao sam joj da se moj život sveo na slušanje nje kako suši kosu, secka hranu, telefonira unuci... A sve što želim da joj odsviram, sviram joj u leđa. Nije meni lako – šalio se Arsen, nežno, do kraja života veran svojoj Gabi.

